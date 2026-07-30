Дете и 57-годишен велосипедист пострадаха при две катастрофи в Пловдив

И при двата инцидента няма употреба на алкохол от страна на водачите

Двама велосипедисти – 12-годишно дете и 57-годишен мъж – са пострадали при две отделни пътнотранспортни произшествия, станали в рамките на няколко часа в Пловдив.

Първият инцидент е станал малко след 13:00 часа на ул. „Ген. Данаил Николаев“. По предварителни данни 12-годишен велосипедист не спрял на пътен знак „Стоп“, навлязъл внезапно на пътното платно и се ударил в преминаващ лек автомобил „Фолксваген“. След преглед в болница детето е освободено за домашно лечение. Пробата за алкохол на водача на автомобила е отрицателна.

Около три часа по-късно е регистриран втори инцидент на кръстовището между бул. „Шести септември“ и ул. „Милин камък“. По предварителна информация 57-годишен велосипедист преминал по пешеходната пътека, без да слезе от велосипеда си, и се сблъскал с лек автомобил „Пежо“. Той също е прегледан и освободен за домашно лечение.

От полицията уточняват, че при двата случая няма данни за употреба на алкохол от страна на водачите на автомобилите и велосипедиста във второто произшествие. По първия случай е взето административно отношение.