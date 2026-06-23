Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на официалното откриване на обновените сгради на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив. Церемонията ще се проведе на 23 юни от 14:00 часа в базата на пожарната на ул. „Преслав“ №33.

В събитието ще участва и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

Поводът е успешното приключване на два мащабни проекта за енергийно обновяване на сградния фонд на пожарната в Пловдив, реализирани с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Първият проект обхваща сградите на РДПБЗН – Пловдив и Първа районна служба на ул. „Преслав“ №33. Стойността му е над 1,06 млн. евро, като повече от 1,05 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз.

Успешно е завършен и вторият проект за обновяване на сградата на Втора районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на бул. „Кукленско шосе“ №5. Инвестицията е на стойност над 508 хил. евро, като над 502 хил. евро са осигурени чрез европейско финансиране.

Двата проекта са реализирани в периода от май 2024 г. до края на юни 2026 г. в рамките на програмата за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд.

В сградите са извършени цялостни мерки за повишаване на енергийната ефективност. Положени са нови топлоизолации по фасадите и покривите, монтирана е PVC дограма с троен стъклопакет, подменени са входни и гаражни врати, инсталирано е LED осветление и съвременни VRF системи за отопление, охлаждане и топла вода. Част от обновяването е и изграждането на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствено потребление.

След изпълнението на дейностите сградите на пожарната вече отговарят на изискванията за енергиен клас „А“. Очакванията са разходите за енергия да бъдат намалени с поне 30%, а условията на труд за служителите значително подобрени.

От пожарната посочват, че реализираните инвестиции ще доведат до по-ниско потребление на невъзобновяема енергия, намаляване на въглеродните емисии и по-ефективно управление на публичните ресурси. Освен това проектите удължават експлоатационния живот на сградите и подобряват качеството на средата както за служителите, така и за гражданите, които ползват услугите на дирекцията.

Подробности по темата вижте в статията Пожарната в Пловдив вече ще се отоплява и със слънце.

Официалното откриване идва в началото на активния летен сезон, когато пожарникарите в региона са изправени пред повишено натоварване заради риска от горски и полски пожари.