Една легенда си отива завинаги в края на този месец. Окончателно врати затваря култовият арменски ресторант Ереван. След 22 години бурна кулинарна история от заведението обявиха, че канят верните си клиенти на последния си работен ден, който ще е на 31 юли. След това гурме кръчмата ще остане само в спомените и върху небцата на множеството й почитатели през годините.

Само преди година „Ереван“ започна наново, след като отвори врати на последната си локация в близост до кръстовището на „Отец Паисий“ с улица „Патриарх Евтимий“, само на метри от мястото, от което стартира вкусната история на заведението. Новото място с просторна градина обаче бе само временен, а както се оказа и последен дом на собственика Арто и екипа му. Преди това „Ереван“ митарстваше от адрес на адрес, след напускането на дома си на улица „Отец Паисий“. За жалост, пътешествието приключва след броени дни.

Арто ще продължи да приготвя легендарните чорби, агнешки главички, магданозени кюфтета, карнъ-ярък, жабешки бутчета и прочие тънки гозби, но само в домашната си кухня- поклонниците му повече няма да имат шанса да ги опитат.

„След 22 години затваряме врати завинаги. Благодарим на верните ни клиенти, които ни следваха, за доверието, за приятелствата, които създадохме“, обърнаха се към публиката си в социалната мрежа от екипа на „Ереван“.