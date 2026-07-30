Френското бистро „Петел“, превърнало се в кулинарна сензация в Малък Чардак, сменя мегдана в селото с Главната в Пловдив. Заведението скоро ще отвори врати на нова локация в близост до Халите с амбиция да даде нов аромат на гастрономическата карта в центъра на града.

Парижанин Гийом и половинката му Радост привлякоха стотици почитатели на кулинарията в Малък Чардак на 22 километра от Пловдив още с отварянето на непретенциозното си ресторантче „Петел“ на мястото на старата местна кръчма през есента на 2024г. Там омагьосваха гостите си с свинските уши по парижански, жабешките бутчета, традиционна лучена супа и различни френски деликатеси с нашенски привкус. Затвориха врати през май в Малък Чардак, за да отворят нова страница, вече в Пловдив.

В момента върви ремонт на бъдещия нов дом на бистро „Петел“, като се очаква през есента то да отвори врати. И да започне да изненадва пловдивчани, които търсят нещо различно.