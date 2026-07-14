В най-горещата точка са отчетени над 550 градуса, докато само на няколко метра температурата е едва 22,8°C. От Пожарната призовават за изключителна отговорност през пожароопасния сезон



Термовизионни кадри от пожара край пловдивското село Брани поле показват защо един локализиран пожар невинаги означава, че опасността е преминала. Снимките, публикувани от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, са заснети с термален дрон и разкриват невидимото за човешкото око разпространение на високите температури.

На изображението ясно се откроява активният фронт на пожара, а в най-горещата точка е измерена температура над 550 градуса по Целзий. Само на няколко метра разстояние теренът е с температура 22,8 градуса, което показва колко подвеждаща може да бъде визуалната оценка на ситуацията.

От пожарната обясняват, че при подобни условия дори слаб вятър може да пренесе жарава на десетки метри и да предизвика нови огнища. Именно затова работата на екипите не приключва с потушаването на видимите пламъци. След локализирането на пожара районът продължава да бъде обследван с термални камери и дронове, които откриват скритите горещи точки, способни да възпламенят терена отново.

Съвременните технологии вече са неизменна част от работата на огнеборците. Термалните дронове позволяват да бъдат открити местата с най-висока температура, да се проследи реалното разпространение на пожара и да се насочат усилията на екипите там, където рискът е най-голям. Това не само повишава ефективността на гасителните действия, но и гарантира по-голяма безопасност за пожарникарите, които работят в изключително тежки условия.

Кадрите са и напомняне за реалността, в която ежедневно работят огнеборците – често при екстремни температури, силен вятър и непредвидима обстановка, докато се борят с огнената стихия.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив отправят апел към гражданите за изключително висока отговорност през пожароопасния сезон. Дори една искра, незагасен фас или палене на огън на открито могат да доведат до мащабни пожари с тежки последици за хората, природата и имуществото.

Източник/кадър: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив