Готови ли сме за летните горски пожари? Експерти настояват за по-активно стопанисване на горите

Натрупаната растителност и влошеното състояние на насажденията увеличават риска от тежки пожари през лятото, предупреждават специалисти

Лятото тепърва започва, но опасността от мащабни горски пожари вече е налице. След обилните валежи през пролетта растителността е избуяла значително, а високите температури през следващите месеци могат да превърнат сухите треви и храсти в лесно запалимо гориво. Според експерти всички предпоставки за тежък пожароопасен сезон са налице.

Въпреки уверенията, че противопожарните дейности в горските територии се изпълняват по график, специалисти предупреждават, че състоянието на много български гори продължава да се влошава. Особено тревожна е ситуацията при иглолистните насаждения в по-ниските части на планините, където се наблюдава масово съхнене и разпад на дървета. Подобни проблеми има и в застарелите издънкови гори.

„Трябва да се върнем към лесовъдството и проактивното стопанисване. В последните години планираните лесовъдски мероприятия, включително различни видове сечи, не се извършват в пълен обем. В резултат се наблюдава влошаване на здравословното състояние на горите, загуба на работни места и обезлюдяване на планинските райони“, коментира инж. Петър Дишков, експерт към Българската камара на дърводобивната и дървопреработвателната промишленост.

Според него липсата на достатъчно активна грижа води до натрупване на големи количества суха биомаса, която при пожар може да превърне огъня в трудно овладяема стихия.

Урок от Съединените щати

Докато в България темата за санитарните и отгледните сечи често предизвиква спорове, в САЩ те са сред основните инструменти за превенция на горските пожари.

„Премахни дърво, за да спасиш гората“ е принцип, който се прилага в редица американски щати. Джей Ар Логан, собственик на горското стопанство „Дел Медио“ в Ню Мексико и консултант на местни, щатски и федерални институции, работи по проекти за възстановяване на горите чрез намаляване на гъстотата на насажденията.

Целта е да се ограничи конкуренцията между дърветата за вода и светлина и да се повиши устойчивостта на екосистемите. Чрез премахване на част от дърветата останалите получават повече пространство за растеж, по-добър достъп до ресурси и по-голям шанс да устоят както на суша, така и на пожари.

Според специалистите подобни практики могат да бъдат полезни и у нас, особено в контекста на все по-честите екстремни климатични явления и нарастващия риск от горски пожари.