Район „Централен“ обяви поръчка за ремонт около ул. „Граф Игнатиев“

В междублоковите пространства ще бъдат изградени детски и спортни площадки

Район „Централен“ обяви обществена поръчка за основен ремонт на ВиК- и уличната мрежа на цялата зона, заключена между бул. „Цар Борис III Обединител“ и улиците „Граф Игнатиев“, „Петко Д. Петков“ и „Богомил“. След реконструкцията на улиците зеленината ще бъде обновена, а в междублоковите пространства ще бъдат изградени детски и спортни площадки.

„Ремонтът е крайно наложителен. Ул. „Граф Игнатиев“ е основна връзка между ул. „Петко Д. Петков“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ и трафикът по нея е доста натоварен. В района е и „Добри Чинтулов“, която само се води улица, но практически е пръст и кал. В зоната стават чести аварии с водопровода и канализацията и трябва да подходим комплексно – първо пълна подмяна на ВиК- и електрическата мрежа, а след това и ремонт на настилките. Трябва да придадем на квартала вид, който предполага в следващите 50 години само да се поддържа“, обясни кметът на „Централен“ Георги Стаменов.

Прогнозната стойност на поръчката е 9 164 849 евро без ДДС, а избраната фирма ще трябва да изготви проект за реконструкцията и след това да го реализира.

„На този етап финансирането не е осигурено, но във времето се убедихме, че когато има готов проект, избран изпълнител и разрешение за строеж, е въпрос на воля да се намерят средствата. Ако повтаряме, че няма пари и не действаме, нищо няма да се случи“, допълни Стаменов.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е 31 август 2026 г.