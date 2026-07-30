От 50 цента до 20 евро: Колко струват чадърите по Черноморието

Цените на чадърите и шезлонгите по българското Черноморие това лято варират значително – от малко над 50 евроцента до 20 евро за комплект, показват данните от интерактивната карта на Министерството на туризма. Информацията е събрана при проверки на място и се актуализира след всяка нова инспекция.

От ведомството уточняват, че за част от плажовете все още няма въведени данни, а публикуваните цени могат да бъдат променяни при последващи проверки.

Най-изгодно към момента е на централния плаж в Приморско, където чадърът и шезлонгът струват по 0,51 евро. Така наемът на един чадър и два шезлонга излиза общо 1,53 евро. Сред плажовете с най-ниски цени е и „Бургас – север“, където чадърът и шезлонгът са по 0,60 евро.

На плаж „Бутамята“ цената на чадър и шезлонг е по 2,80 евро, а комплектът с един чадър и два шезлонга достига 8,40 евро.

По Южното Черноморие цените на плажните принадлежности най-често варират между 10 и 13 евро за чадър и два шезлонга. На „Китен – Атлиман“ комплектът излиза 10,80 евро, а на „Поморие – изток“ – 10,74 евро. На централния плаж в Созопол чадърът и шезлонгът струват по 3,58 евро, като се предлага и пакет за 13 евро, включващ чадър, два шезлонга и масичка.

На плажовете „Несебър – юг“ и „Равда – Олимпийски надежди“ единичната цена за чадър и шезлонг е 4,09 евро, което прави 12,27 евро за стандартен комплект.

Сред по-скъпите плажове е „Слънчев бряг – юг“, където чадърът и шезлонгът струват по 5,10 евро, а общата цена за чадър и два шезлонга достига 15,30 евро.

Най-високата публикувана пакетна цена е на централния плаж в Равда – 20 евро. Срещу тази сума туристите получават чадър, два шезлонга, две шалтета и масичка. На „Созопол – Харманите“ подобен пакет струва 15 евро.

От Министерството на туризма напомнят, че не навсякъде е обявена цена за готов комплект. На много плажове са посочени единствено цените на отделните принадлежности, като крайната сума трябва да се изчисли според броя на наетите чадъри и шезлонги.

Ведомството съветва туристите да проверяват актуалните стойности непосредствено преди посещението си, тъй като информацията в интерактивната карта се обновява регулярно. На място цените трябва да бъдат ясно обозначени в официалния ценоразпис на плажа.

Независимо от тарифите, на всички стопанисвани плажове трябва да има и свободна зона, където посетителите могат да използват собствен чадър и плажни принадлежности без да заплащат наем.