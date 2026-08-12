Кметът Костадин Димитров наруши мълчанието си след жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено от група тийнейджъри, и днес се спря на случая, потресъл цяла България. Той подчерта, че се е въздържал от коментари до този момент с една единствена цел- да не се политизира темата.

„Не може като общество да отговорим на напредването на технологиите. Необходимо е децата да бъдат контролирани при достъпа си до телефоните и социалните мрежи. Трябва да има контрол и той трябва да е най-вече наложен от самите родители. Темата с дистанцирането от телефоните и мрежите е изключително важна“, посочи Димитров.

Фактическите стъпки, които градската управа смята да предприеме, е да реализира вече готовата концепция за превенция на насилието и на рисковите точки в Пловдив. Тя ще бъде представена в детайл утре.

„Трябва да направим така, че да се синхронизираме в дадена рискова ситуация преди да е настъпило действието. В тази посока ще направим цялостна система в Пловдив със ситуирането на команден център, който да взима информация от множество нови камери и сензори в градска среда, които да дават сигнал за рискова ситуация. Можем да изграждаме тази система поетапно, като първо наблегнем на рисковите зони в парковете. Много камери са предвидени в обществената поръчка, която е готова за стартиране. Не сме го направили до този момент, тъй като нямаме решение как тази система ще бъде финансирана. Тя включва изключително много наблюдателни устройства в целия град. По първоначални финансови обследвания стойността на системата би била близо 45 милиона евро. Самият сървър, необходим за анализ на тези устройства, също не е евтин. Следва да решим как точно да бъде финансиран този проект“, съобщи кметът и добави, че най-нормално е това да стане с държавни средства.

Той посочи, че днес има среща с всички представители на политически сили в общинския съвет, за да се вземем решение за приемането на бюджета на Пловдив и как темата за сигурността да присъства в него. Най-нормалното е това да остане с държавно финансиране.

„Важно е не да се обвиняваме един друг кой се грижи за сигурността на Младежкия хълм, а да насочим заедно своите усилия“, допълни Костадин Димитров.