Убиха 21-годишен български гражданин в Италия

21-годишен българин е бил убит с огнестрелно оръжие в италианския град Кутро, в област Калабрия. За престъплението е задържан 28-годишен местен жител, съобщават италиански медии, цитирани от БНР.

Младият българин е живеел от известно време в Кутро, където е работел като сервитьор в популярно местно заведение. Нападението е извършено в жилището му в централната част на града.

Според първоначалните данни жертвата е отворила входната врата, след което нападателят е стрелял няколко пъти. Младият мъж е бил улучен в гърдите и е починал на място, въпреки опитите да му бъде оказана медицинска помощ.

След стрелбата заподозреният е направил опит да се отдалечи от мястото, но карабинерите са го задържали. Свидетелски показания са помогнали на разследващите бързо да установят самоличността му.

28-годишният мъж е отказал да дава обяснения пред разследващите и остава задържан, докато се изясняват обстоятелствата около убийството.

Основната версия на полицията засега е свързана с личен конфликт. Разследващите проверяват и възможна връзка със сантиментални отношения и семейни обстоятелства. На този етап обаче официално потвърден мотив за стрелбата няма.