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Два пожара един след друг на едно и също място озадачиха огнеборците

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:25ч, сряда, 12 август, 2026
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Два пожара между Долни Воден и Куклен възникнаха в два последователни дни, в един и същи часови диапазон между 17:00-18:30 ч., на разстояние няколко десетки метра един от друг. Пожарната и полицията призовават за бдителност и съдействие при установяване на причините. Към момента няма данни за причини от технически или природен характер, които да са предизвикали тези два пожара.

Развиващи се в трудно достъпен за пожарна техника терен пламъците пряко застрашиха фирми, животновъдни и промишлени обекти, а при по-неблагоприятни метеорологични условия съществуваше реален риск да навлязат в горски масив над кв. Долни Воден, което да заплаши сигурността на няколко населени места.

„Следващият пожар може да е още по-жесток! За недопускане на бъдещи запалвания, както и за своевременно установяване на причините за пожарите, РДПБЗН и ОДМВР призовават жителите на кв. Долни Воден и на гр. Куклен за бдителност относно съмнителни лица и извършвани дейности в района, които могат да създадат опасност от пожар. При наличие на информация за такива на 10-ти и 11.08.2026 г., в посочения часови диапазон, или наличие на видеозаписи в района, които могат да помогнат на разследващите за установяване на причините за възникналите пожари, гражданите могат да окажат съдействие, като уведомят или предоставят същите на органите на МВР“, апелират институциите.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:25ч, сряда, 12 август, 2026
0 279 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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