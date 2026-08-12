Два пожара един след друг на едно и също място озадачиха огнеборците

Два пожара между Долни Воден и Куклен възникнаха в два последователни дни, в един и същи часови диапазон между 17:00-18:30 ч., на разстояние няколко десетки метра един от друг. Пожарната и полицията призовават за бдителност и съдействие при установяване на причините. Към момента няма данни за причини от технически или природен характер, които да са предизвикали тези два пожара.

Развиващи се в трудно достъпен за пожарна техника терен пламъците пряко застрашиха фирми, животновъдни и промишлени обекти, а при по-неблагоприятни метеорологични условия съществуваше реален риск да навлязат в горски масив над кв. Долни Воден, което да заплаши сигурността на няколко населени места.

„Следващият пожар може да е още по-жесток! За недопускане на бъдещи запалвания, както и за своевременно установяване на причините за пожарите, РДПБЗН и ОДМВР призовават жителите на кв. Долни Воден и на гр. Куклен за бдителност относно съмнителни лица и извършвани дейности в района, които могат да създадат опасност от пожар. При наличие на информация за такива на 10-ти и 11.08.2026 г., в посочения часови диапазон, или наличие на видеозаписи в района, които могат да помогнат на разследващите за установяване на причините за възникналите пожари, гражданите могат да окажат съдействие, като уведомят или предоставят същите на органите на МВР“, апелират институциите.