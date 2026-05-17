Дара и България с победа на Евровизия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:02ч, неделя, 17 май, 2026
6 175 Преди по-малко от минута

България спечели Евровизия 2026 с изпълнението на Дара и песента „Бангаранга“ късно снощи. Нашето участие безапелационно грабна приза с 516 точки – с огромна преднина пред втората песен на Израел. Дара събра най-много гласове както от журитата на отделните държави, така и от вота на публиката.

Това е първата победа на България в конкурса, който точно тази година отбеляза своята 70-а годишнина. Събитието се проведе във Виена, Австрия, и бе открито от победителя от миналата година JJ. Сегашната победа пък означава, че догодина Евровизия ще се проведе именно в България.

снимка: eurovision.tv

  1. след като диагонирах 200 – 300 „реплики“ / плюнки на ПОТВ („РЕЗИЛ!“) във FaceBOOKluk си напра’их труда да изслушам песента.

    https://www.youtube.com/watch?v=EltgrumKJfk

    Е па почти достига Класата на Елица „МОРЕ / ВОДА“ макар че не барабанира толко’ вируозно. А че некои геронти предпочитат имитаторката на Рита ПАВОНЕ г-жа Лиляна Ивановна, медсестра от Кубрат не ми пречи. Живи здрави.

