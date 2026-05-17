Дара и България с победа на Евровизия

България спечели Евровизия 2026 с изпълнението на Дара и песента „Бангаранга“ късно снощи. Нашето участие безапелационно грабна приза с 516 точки – с огромна преднина пред втората песен на Израел. Дара събра най-много гласове както от журитата на отделните държави, така и от вота на публиката.
Това е първата победа на България в конкурса, който точно тази година отбеляза своята 70-а годишнина. Събитието се проведе във Виена, Австрия, и бе открито от победителя от миналата година JJ. Сегашната победа пък означава, че догодина Евровизия ще се проведе именно в България.
снимка: eurovision.tv
след като диагонирах 200 – 300 „реплики“ / плюнки на ПОТВ („РЕЗИЛ!“) във FaceBOOKluk си напра’их труда да изслушам песента.
https://www.youtube.com/watch?v=EltgrumKJfk
Е па почти достига Класата на Елица „МОРЕ / ВОДА“ макар че не барабанира толко’ вируозно. А че некои геронти предпочитат имитаторката на Рита ПАВОНЕ г-жа Лиляна Ивановна, медсестра от Кубрат не ми пречи. Живи здрави.
Радостното е, че с 200 точки разлика не ни НАДЦАКА милионерското участие на ОПГ Организ. Престъп. Групировка на Цион-Наци-Терористи „ИЗРАЕЛ“ паркирана в западна Азия вместо в Автономната Сибирска Област, където им е мястото А НЕ В „ЕВРО***“ ВИЕНАТА!
Заложих 200 Евро на българската песен и сега ще си прекарам чудесно 2 седмици на Слънчака
Няма да са ‘фана на въдицата да си заложа „200 евро“ нито 2,000 нито 20, нито 2 бе БУДАЛА!
Комшиите не ни подкрепиха особено, май само турците са били изключение.
як МАХЛЕНЕЦ тоа пък
Браво, Дара! Браво, България!
Нека поне веднъж се зарадваме на успеха ни! <3