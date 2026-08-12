Отлагат обявяването на града домакин на „Евровизия 2027“

Феновете на „Евровизия“ ще трябва да почакат още, преди да разберат кой български град ще приеме конкурса през 2027 година. Очакваното официално съобщение отново се отлага, а изборът между двамата финалисти остава неизвестен. Според информация на специализираното издание Eurovisionfun, официалното представяне на избрания град е пренасрочено за 13 август.

По данни на медията причината е промяна в програмата заради извънредна пресконференция на българското правителство, свързана с навлизането на неидентифициран дрон в българското въздушно пространство.

В надпреварата за домакинството останаха София и Бургас, след като кандидатурите на Пловдив и Варна отпаднаха на по-ранен етап.

Победителката в „Евровизия 2026“ Дара вече изрази подкрепата си за кандидатурата на София, като заяви, че столицата разполага с необходимите условия да приеме едно от най-гледаните музикални събития в Европа.

Официалното решение предстои да бъде обявено от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Междувременно прогнозите на букмейкърите продължават да сочат Бургас като фаворит за домакинството.