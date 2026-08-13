Нови ограничения по АМ „Тракия“ заради почистване на фуги и косене

Променя се организацията на движение в два участъка от автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик заради дейности по поддръжката на трасето, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Между 7:00 и 14:00 часа ще се почистват фугите на съоръжения по магистралата в отсечката между Калугерово и Долно Вършило – от 61-ви до 78-и километър, в платното за Бургас. Движението в активната лента ще бъде ограничавано поетапно, като автомобилите ще преминават в изпреварващата.

В друг участък – между 28-и и 34-и километър, в платното за София, от 6:30 до 13:00 часа ще се премахва крайпътна растителност. При работата по трасето поетапно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната лента, докато движението ще продължава по активната и изпреварващата.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и да спазват поставената пътна сигнализация.

Вчера подобна организация беше въведена в отсечки от „Тракия“ в посока София заради почистване на фуги и косене.