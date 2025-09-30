Едно квартално кафене с много история и нова енергия

Cafe Paris е добре познато заведение в квартала вече повече от 14 години, като през цялото това време името и концепцията му не са променяни. От около четири години обаче то е с различни собственици, които с много страст и ентусиазъм му придават нова енергия и го превръщат в задължителна спирка в района – от сутрешното еспресо до вечерния аперитив.

Историята започва почти като на филм. Златина и Петър се оказват новодомци в Кючук Париж и още в първите месеци след преместването си откриват малкото кафене на път за работа. Първо са просто редовни клиенти – всяка сутрин спират за кафе и няколко думи със собствениците. Но скоро съдбата ги изненадва – заведението се продава. Вместо да подминат, те решават да се гмурнат с главата напред в ново приключение. Така Cafe Paris става тяхното семейно бизнес кътче – място, в което влагат не само труд, но и душа. Първите месеци не са лесни: улицата пред обекта е затворена за дълъг ремонт, но със старание и упоритост успяват да задържат клиентите си и постепенно да обновяват интериора и менюто.

Днес кафенето носи нов дух – едновременно уютен и модерен. Сутрин ароматът на Lavazza Super Crema привлича любителите на плътното и балансирано еспресо. Именно с тази марка Café Paris печели второ място в национално състезание на Lavazza със свой авторски алкохолен коктейл от серията Lavazza Tales of Italy и то още при дебютно си участие.

Но зад бара не е само класиката – тук ще откриете и вдъхновяващи варианти като виенско или ирландско кафе, модерни лате вкусове и още много малки удоволствия, които превръщат сутринта в ритуал.

Златина е от хората, които не спират да се развиват и да търсят новото. Тя е сред първите, които представят специалността „Кафе, чай и бариста“ в Университета по хранителни технологии – участие, което поставя Cafe Paris на картата на модерната кафе култура в България.

Следобед мястото сменя ритъма си – десертите са подбрани така, че да са идеалната компания на кафето, а вечер барът оживява. Менюто включва класически коктейли като Bloody Mary, Old Fashioned и Negroni, но и домашни предложения – сайдер и греяно вино, които връщат усещането за уют и споделени моменти с приятели.

Защото Cafe Paris не е само заведение, но и усещане за грижа, за малките жестове и създадено не само като бизнес, но и като място за хората от квартала. То е много повече и неслучайно семейството работи съвместно с Паркове и градини, за да облагородява района около обекта. Защото цветната градина и чистото пространство са също толкова важни за тях, колкото и напитките. Те вярват, че уютното място започва не само отвътре, но и отвън.

Cafe Paris е доказателство, че едно „квартално кафене“ може да бъде много повече – комбинация от уют, световен стандарт и грижа за общността. Това е едно от онези местенца в Пловдив, които показват, че чарът на града не се крие само в центъра, а и в кварталите, където винаги може да откриете нещо ново и стойностно.

Cafe Paris / Кафе аперитив Париж

ул. Даме Груев

Телефон за връзка: 0894711588