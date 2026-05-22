Спомняме си за Вальо Георгиев с представяне на книга

Книгата „Седем истории за любов, грях и смърт“ ще бъде представена на 27 май, в памет на дългогодишния директор на Издателска къща „Хермес“ Валентин Георгиев. Един от двигателите на издателството и великолепен писател се отиде от този свят миналата година, но културната общност под тепетата няма да го забрави.

Събитието идната сряда ще се проведе от 18,00 часа в Къща-музей „Христо Г. Данов“. Специално участие в него ще вземат управителят на „Хермес“ Стойо Вартоломеев, писателите Александър Секулов и Красимир Димовски и литературният критик Младен Влашки.

Те ще си спомнят за Вальо, с когото ги свързваше не само дълъг общ професионален път, но и истинско приятелство.

Валентин Георгиев (1961–2025) е роден в Асеновград. Завършил е чешка филология. Автор е на белетристичните книги „Ако сме вечни“ (1989), „Самотни светци“ (1993) и „Седем истории за любов, грях и смърт“ (2000). Носител е на литературните награди „Пловдив“ (2000) и „Светлоструй“ (1995, 2001). Негови творби са превеждани на сръбски, полски и немски език.