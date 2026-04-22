Литературният фестивал „Пловдив чете“ 2026 и Дружеството на писателите – Пловдив канят на среща с Н. Пр. Арун Кумар Саху, посланик на Индия в Република България и Северна Македония. В рамките на събитието ще бъде представена книгата му „Светлозелени очи“.

Срещата ще се състои на 22 април от 18:00 часа в прожекционната зала към Античния стадион на Филипопол. В представянето ще участва и писателката Здравка Евтимова.

Арун Кумар Саху е индийски дипломат с близо 29 години опит, през които е живял и работил в различни общества и културни среди. Тези преживявания оказват силно влияние върху творчеството му и разширяват разбирането му за универсалния човешки опит.

Той притежава магистърска степен по военни предизвикателства в съвременния свят от Кингс Колидж в Лондон и магистърска степен по лингвистика от университета „Джавахарлал Неру“ в Ню Делхи. Владее езиците одия, английски, хинди и китайски.

„Светлозелени очи“ е стихосбирка, написана между 2022 и 2025 година. В нея авторът разглежда универсални човешки теми като любов, копнеж, борба, раздяла и загуба, подчертавайки, че независимо от географските и културни различия, хората споделят сходни чувства.

В свободното си време дипломатът пише есета и художествена проза и води рубрики в индийски издания на езика одия и английски. Сред публикациите му на английски са „Тринидад и Тобаго – дипломатическа културна експедиция“ (2022 г.) и стихосбирката „Игуана и други стихотворения“ (2020 г.).

Събитието е част от календара на културните събития на Община Пловдив и пролетната програма на литературния фестивал „Пловдив чете“. Организира се от фондация „Изкуство без граница“ в партньорство с Дружеството на писателите – Пловдив.