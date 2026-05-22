Ищар празнува 30 години музика с концерт в Пловдив

Специални гости са ALABINA & THE GYPSIES (част от Джипси Кингс)

Една от най-обичаните световни звезди – Ищар, се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30 години музикална магия. Концертите в България ще бъдат уникално изживяване, обещават организаторите. Към празничната вечер ще се присъединят Alabina & The Gypsies – музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Джипси Кингс. Така че, на сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Ищар и Alabina, но и любимите на публиката класики на Джипси Кингс.

Първата дата от концертите е 3-ти юни в Пловдив, следват 4-ти юни в Бургас, 5-ти в София – зала 1 на НДК и 8-ми юни – Варна. Красивата дива с неподражаем глас, признава, че в страната ни се чувства като у дома си и е подготвила много изненади за родната публика. Очаквайте вечери, изпълнени с емоции, световни хитове, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака – музика, която обединява култури и поколения. Ищар и The Gypsies – 30 години на сцената – това ще бъде един юбилей, който ще се помни!