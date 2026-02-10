България попадна във фокуса на международните медии, след като агенция Reuters определи трагедията със шестимата загинали в Западна България като мистериозен и трудно обясним казус. Според публикацията противоречивите версии на властите и необичайните обстоятелства около случая са подхранили спекулации и конспиративни теории.

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа „Петрохан“

В материала се цитира и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който сравнява разследването със сюжета на сериала „Туин Пийкс“, а директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков го определя като „случай без аналог“ за страната.

Случаят „Петрохан“: „Престъпление без аналог“

Хронологията, представена от Reuters, сочи, че първо са открити телата на трима души край планинска хижа близо до прохода Петрохан, която впоследствие е била подпалена. Седмица по-късно разследващите намират още три тела – сред тях и 15-годишно момче – в кемпер в района на връх Околчица. Прокуратурата работи по версии за убийства, последвани от самоубийства, както и за самоубийства.

По данни на полицията петима от загиналите са били членове на неправителствената „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и са използвали хижата като база. Някои източници ги описват и като „горски пазители“, които с години патрулирали в района край сръбската граница и помагали на граничните власти. Момчето е било син на техен приятел.

Видеозаписи показват какво се е случило в „Петрохан“

Камери за видеонаблюдение са заснели как шестимата се сбогуват на 1 февруари, а по-късно тримата, останали в хижата, са видени да я подпалват. В сградата са открити будистки книги и знамена, като според разследващите членовете на групата са се интересували от тибетския будизъм. Роднина на един от тях е говорил и за „изключителна психологическа нестабилност“ в общността.

Край телата са намерени четири гилзи, два пистолета и карабина, а експертизите сочат, че изстрелите са произведени от близко разстояние. При откриването на жертвите в кемпера двама са били с травми по главата, докато аутопсията на третия все още е продължавала към момента на публикацията.

„Можем да заключим, че една от основните версии и по двете разследвания е убийство-самоубийство, както и възможността за самоубийства“, заявява заместник-прокурорът от Апелативната прокуратура в София Наталия Николова, цитирана от международната агенция.