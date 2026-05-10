Розовият Пловдив празнува Джирото

Очаквано идването на Giro d’Italia в Пловдив се превърна в общоградски празник. От сутринта центърът е белязан под знака на розовото, какъвто е символният цвят на едно от най-престижните спортни състезания в света.

Стотици велосипедисти дойдоха на площад Централен за старта на третия етап от надпреварата, който започва в 13 часа под тепетата и ще завърши в София. Широкият център е затворен за автомобили, а стотици полицаи се грижат за организацията на мащабното събитие.

Пред Централна поща има няколко сцени, гърми музика, повечето хора са облечени с цветовете на Джирото и настроението е на макс.

Категорично пиронът в градската укарса за състезанието е розовият плащ, с който се „облече“ паметникът на Альоша и който попада в обективите и камерите на десетките акредитирани фоторепортери и оператори.