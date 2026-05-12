Двата законопроекта на „Прогресивна България“, насочени срещу спекулата и ръста на цените, бяха приети на първо чете от Временната комисия по бюджет и финанси. Промените засягат Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

Текстовете бяха подкрепени от ПБ, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“. От „Продължаваме промяната“ гласуваха „против“, а „Демократична България“ се въздържа.

Сред основните промени е разширяването на списъка с нелоялни търговски практики – от 13 на 33. Предвижда се и създаването на регистър за проследимост на стоките по цялата търговска верига, както и въвеждане на понятието „прекомерно високи цени“.

Новите текстове дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, която ще може да изисква обяснение за начина на формиране на цените и да проверява за съвместно господстващо положение между компании.

Промените в Закона за защита на потребителите предвиждат ограничаване на поскъпването на стоки и услуги, освен ако увеличението не е икономически обосновано – например заради по-високи разходи за труд, енергия, горива или доставки.

От управляващите обясниха, че мерките не целят натиск върху бизнеса, а по-ефективен контрол върху спекулативните практики.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че законопроектите ще бъдат придвижени максимално бързо, а към Министерския съвет ще бъде създадено междуведомствено звено за координация на мерките.

Подкрепа за промените изразиха и от КЗК, макар председателят Росен Карадимов да подчерта, че комисията не трябва да се превръща в ценови регулатор.

От опозицията обаче отправиха критики. Според ПП текстовете създават риск тежестта на доказване да бъде прехвърлена върху бизнеса, а от ДБ предупредиха за прекомерна намеса в пазарните механизми.