Видеозаписи показват какво се е случило в „Петрохан“

Обширна пресконференция по повод трагедията с шест тела в х. Петрохан и под връх Околчица дадоха разследващите днес. От брифинга стана ясно, че версиите са две- убийство с последвало самоубийство или самоубийство и в двата случая на открити трупове.

Още в началото разследващите са използвали дрон, за да огледат района около хижа „Петрохан“ още в началото на операцията, съобщи началникът на отдел „Криминална полиция“ към Националната полиция Ангел Папалезов по време на брифинга за случая „Петрохан“. Пред главния вход на сградата са открити три тела, а в близост до тях – два пистолета и пушка.

Образувани са две досъдебни производства по случая „Петрохан“

По данни на полицията в дните преди трагедията в хижата са пребивавали общо шестима души. Установено е, че ръководителят на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ Ивайло Калушев и Николай Златков са били в къща в бургаското село Българи между 27 и 31 януари, където извършвали ремонтни дейности, преди да отпътуват към Петрохан.

Кой какво твърди за смъртта на тримата мъже край Петрохан

Камери от външната охранителна зона на хижа „Петрохан“ са заснели последните моменти, в които Ивайло Калушев се разделя с тримата мъже, намерени мъртви на следващия ден. След това той, заедно с Александър Макулев и Николай Златков, се качва в кемпер – превозното средство, в което седмица по-късно бяха открити телата им край връх Околчица. Маршрутът на кемпера до лобното място вече е напълно установен през общински и частни камери.

„За мен беше чест. То и за мен беше чест. Истинска чест. Ще се видим в… по-хубав начин, че… Благодаря ви за всичко!“, казват един на друг Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев. Тримата се смеят. Вятърът заглушава част от думите им на един от записите.

Друг запис разкрива, че в нощта след раздялата тримата мъже са подпалили хижата. Огънят е бил потушен, но се е разгорял повторно и окончателно е овладян в ранните часове на 3 февруари. При огледа вътре са намерени и овъглените тела на две кучета.

От пожарната са категорични, че няма следи от техническа неизправност или късо съединение. Според първоначалните заключения пламъците са тръгнали след умишлено запалване на горими материали, като огънят е бил подсилен с пелети и струпани хартии и книги.

По откритите оръжия, които са били законно притежаване, са намерени ДНК само на мъртвите лица.

Разследването по случая продължава.

Източник изображение: Nova