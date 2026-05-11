УМБАЛ „Свети Георги“ организира безплатни прегледи за съмнителни кожни лезии

Инициативата е част от кампанията „Здраве за всички“ и ще се проведе в периода 13–15 май в Клиниката по кожни и венерически болести

В рамките на Месеца за информираност и превенция на кожния рак, Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Свети Георги“ организира безплатни профилактични прегледи за съмнителни кожни лезии. Инициативата ще се проведе в периода 13–15 май 2026 г. като част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна специализирана медицинска помощ, профилактика и своевременно лечение. На 13 май клиниката ще се включи и в европейската кампания „Евромеланома 2026“, посветена на превенцията и ранната диагностика на малигнените кожни заболявания.

Прегледите са предназначени за пациенти с фамилна обремененост, както и за тези, които са забелязали промени по кожата или поява на съмнителни образувания.

Специалистите обръщат внимание, че подозрителни са кожните образувания, които се отличават от околната кожа по форма, размер или цвят. Такива лезии могат да бъдат тъмни или многоцветни, да нарастват бързо, да имат асиметрична форма и неправилни или назъбени граници. В определени случаи могат да кървят спонтанно, да причиняват сърбеж или болка. Особено внимание следва да се обръща и на новопоявили се бенки, които се различават от останалите кожни образувания по тялото.

Сред най-често срещаните кожни неоплазии са базоцелуларният карцином, спиноцелуларният карцином, актиничната кератоза и меланомът.

Базоцелуларният карцином е най-разпространената форма на рак на кожата. Обикновено започва като малка подутина с телесен цвят и лъскава повърхност, като незарастваща раничка или като образувание, което постепенно увеличава размера си.

Спиноцелуларният карцином се развива предимно в участъци, изложени продължително на слънце. Най-често се проявява като грапаво кожно образувание, което може бързо да нарасне и да формира язва, като най-често засяга лицето и скалпа.

Меланомът е най-агресивната форма на кожен рак. Обикновено започва като петно с променящ се цвят, неравномерни граници и различни нюанси в рамките на едно образувание. Заболяването може да засегне хора от всички възрастови групи и при липса на навременно лечение има риск от разпространение към вътрешни органи.

Специалистите напомнят, че преканцерозите (предраковите състояния) също изискват ранно разпознаване и лечение, тъй като част от тях могат да прогресират до злокачествени заболявания. Най-често те се наблюдават при хора в средна и напреднала възраст.

Навременният преглед при квалифициран дерматолог е от съществено значение, тъй като кожните промени могат да бъдат както доброкачествени, така и предракови или злокачествени образувания, изискващи прецизна диагностика и своевременно лечение.

Прегледите ще се провеждат в периода 13–15 май 2026 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести, База 1 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ № 15.

Консултациите ще се извършват след предварително записване на телефон: 032 602 469 в делнични дни.