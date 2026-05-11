Огнеборци свършиха работата на „Градини и паркове“

Пловдивската пожарна влезе в ролята и задълженията на „Градини и паркове“ и свърши работата на общинското предприятие- отстрани опасни клони на дървета в самия център на града. Огнеборците направиха това, което би следвало да вършат ежедневно екипите на ОП-то, но очевидно не успяват. Те премахнаха надвиснали клони над улица зад пожарната, които създаваха непосредствена опасност за здравето и живота на пешеходците.

Будни граждани благодариха за изключително бързата реакция на пожарникарите. По улицата има паркирани превозни средства, а внезапно излязъл вятър можеше да стане причина за сериозни материални щети.

„Удовлетворението, че помагаме на хората, е най-важното в случая. Благодарността за професионализма и мигновена намеса е към екипа на 01 РСПБЗН Пловдив в състав; инспектор Спас Чечев, огнеборците Ивайло Бозев, Ивайло Митев, водачите на специален автомобил Тодор Георгиев и Александър Шишков и командира на екип Христо Пушков. Неотложната ни реакция в подобни ситуации е изключително важна, защото с действията си гарантираме спокойствие и сигурност за гражданите- пешеходци и собственици на МПС“, коментират от пловдивската пожарна.