ЕС затяга контрола над TikTok, Instagram и Facebook заради децата

Европейската комисия предлага мерки за ограничаване на въздействието на социалните мрежи върху малолетните и непълнолетните потребители. Новината обяви в Копенхаген Урсула фон дер Лайен, предава Euronews.

Според нея, щетите, причинявани на децата и младежите „са резултат от бизнес модели, които третират вниманието им като „стока“.

Действията ще бъдат насочени срещу най-популярните платформи – „ТикТок“, „Екс“, „Инстаграм“ и „Фейсбук“.

Предприемаме действия срещу „ТикТок“ и неговия пристрастяващ дизайн, безкрайното скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и непрестанното получаване на известия. Това се отнася и за „Мета“, защото смятаме, че „Инстаграм“ и „Фейсбук“ не полагат достатъчно усилия за налагането на възрастовото ограничение за лица под 13 години. Урсула фон дер Лайен – председател на ЕК

Фон дер Лайен се застъпи за строги правила, забраняващи достъпа до социални мрежи за юноши, ненавършили определена възраст.

„Не става въпрос дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи, а дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора“, подчерта тя.

Европейската комисия е започнала също процедури срещу „Екс“ заради използването на инструмента за изкуствен интелект Грок за създаването на сексуални изображения на жени и деца.