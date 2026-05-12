Епилепсията е във фокуса на безплатните прегледи в УМБАЛ „Свети Георги“

Безплатни профилактични прегледи за епилепсия ще се проведат в Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Свети Георги“ в периода 18–22 май 2026 г. Инициативата е част от кампанията „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна и високоспециализирана медицинска помощ, профилактика и ранна диагностика на социалнозначими заболявания.

Акцентът на кампанията е поставен върху епилепсията – едно от най-честите хронични неврологични заболявания, което оказва сериозно влияние върху качеството на живот на пациентите и техните близки.

Основен симптом на заболяването са епилептичните пристъпи, които могат да протичат по различен начин. Генерализираните пристъпи започват внезапно и често протичат с падане, тонично-клонични гърчове, нарушено дишане и загуба на съзнание. При други форми се наблюдават краткотрайни епизоди на втренчване и липса на контакт с околната среда, а при миоклоничните пристъпи – внезапни неволеви потрепвания на крайниците и изпускане на предмети.

Специалистите напомнят, че по време на пристъп не бива да се правят опити за насилствено отваряне на устата на пациента, тъй като това може да доведе до допълнителни травми.

След пристъпа често се наблюдават объркване, умора, сънливост, главоболие, повръщане и временни нарушения в поведението и паметта.

Епилепсията е заболяване с висока медико-социална значимост поради непредвидимостта на пристъпите, риска от травми и усложнения, както и продължаващата обществена стигма спрямо засегнатите пациенти. Въпреки това, при около 70% от случаите се постига добър контрол чрез съвременна антиепилептична терапия.

Причините за заболяването често остават неизяснени, но епилепсия може да се развие и вследствие на мозъчна травма, инсулт, мозъчни тумори или злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.

Специалистите от Клиниката по нервни болести подчертават, че точната диагноза и правилната интерпретация на електроенцефалографските изследвания (ЕЕГ) са от ключово значение за успешното лечение и проследяване на заболяването.

По време на кампанията пациентите ще имат възможност да получат консултация и оценка на състоянието си от квалифицирани специалисти с дългогодишен клиничен опит.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон: 0886 676 210, в часовия диапазон от 09:00 до 13:00 часа, до 5 дни преди датата на прегледа.