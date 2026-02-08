Случаят „Петрохан“: „Престъпление без аналог“

Откриха мъртви и другите трима, които се издирваха – Обобщение

Седмица след тройното убийство в хижа край Петрохан, други трима издирвани по случая бяха намерени мъртви край Враца. Въпросите покрай събитията обаче остават, а от полицията отново отказват да дадат подробности.

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа „Петрохан“

Близо до връх Околчица край Враца е открит кемпер и три тела с огнестрелни рани. Часове след новината от полицията потвърдиха, че става дума за издирваните от тях лица по случая „Петрохан“ – Ивайло Калушев, дете на 15 години и 23-годишния Николай Златков. На мястото са открити оръжия, но не се посочват подробности какви са те. Установена е стрелба в кемпера, но засега няма следи за изстрели извън превозното средство, съобщава mediapool.bg.

„Престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които се издирват във връзка с дейността на организацията от Петрохан. Лицата са свързани със случая“, обяви на брифинг пред журналисти директорът на „Национална полиция“ Захари Васков.

Разследващите не дават информация от кога са мъртви тримата намерени в кемпера, пояснявайки, че предстои да бъде установено. Васков не коментира и разположението на телата в кемпера, а потвърди единствено, че е тяхна собственост.

Работи по различните версии

По думите му се работи по всички възможни версии както за убийство, така и самоубийство. Продължават да се разследват и всички версии по случая, включително тази за затворено общество с елементи на секта.

„Непосредствено след Петрохан издирвателни действия доведоха до това, че превозното средство се е насочило към този балкан“, обясни Васков. Той допълни, че предполагаемият периметър е бил много голям.

Шефът на областаната дирекция на МВР-Враца Красимир Йончев заяви, че сигналът за кемпера е подаден към 112 в 9:29 сутринта в неделя от човек, който има лятна кошара в местността и отишъл да я провери. Въпросният човек е забелязал паркирания кемпер и лика на човек на предния прозорец.

Екипи на врачанската полиция вендага посещават мястото, но кемперът е проверен едва след пристигането на „Национална полиция“ и експерти.

По думите на шефа на „Националната полиция“ разследванията в хижата край Петрохан продължават, но подробности не бяха дадени. Васков посочи, че в момента продължава проверката на дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, които са се наричали „рейнджъри“. Издирват се и свидетели, като повечето са установени и призовани за разпит.

По-рано днес стана ясно, че три тела и кемпер са открити край Враца и неофициалната информация гласеше, че става дума именно за тримата издирвани. Жители на село Челопек, което се намира в подхода към Околчица, заявили пред БНР, че през селото е преминала мобилна криминалистична лаборатория на Националната полиция. Пътят към върха е отцепен от полицията, не се допускат журналисти и граждани.

Преди това БНР съобщи, че полицията във Враца проверява сигнал за намерени тела в гората над града. На място били изпратени полицейски екипи и екип на спешната помощ. След получаването на сигнала районът на Врачанския Балкан е бил незабавно отцепен, а на място са изпратени полицейски екипи, предава бТв. Пътят, водещ към мястото, е напълно блокиран, като не се допуска преминаване, а на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност.

Операцията се координира лично от директора на Областната дирекция на МВР – Враца, старши комисар Красимир Йончев. Уведомени са били и служителите на МВР в София, които са пристигнали на място и едва след това кемперът е бил отворен.

Малкото, което е известно

Ивайло Калушев е собственик на хижата, където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата са простреляни в главата.

Досега поне официално не е съобщавано, че Калушев е заподозрян във връзка с убийствата. Разследващите твърдят, че преди инцидента той е писал съобщение на майка си. И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов разтълкува текста му като думи на човек, който се готви да отнеме живота си.

Случаят в Петрохан предизвика множество въпроси, като информацията продължава да е неясна. Знае се, че убитите са били членове на частна организация, която се занимава с опазване на защитени територии. Те са кръстили „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Наричали са се „рейнджъри“ и са патрулирали в района на хижата. Според МВР са били въоръжени със законно оръжие.

Председател на Управителния съвет на организацията е Ивайло Иванов. Хора, които са го познавали, казаха пред Mediapool, че те са се занимавали с опазване на околната среда и са членували в редица известни международни организации. Справка в Търговския регистър сочи, че в управителния съвет на рейнджърската организация влизат още двама души.

НАКЗТ е създадена като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури. Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF), а от 2022 г. има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.

позиция от МОСВ посочват, че споразумението е подписано на 08.02.2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и Сдружение НАКЗТ, представлявано от Ивайло Иванов. След проверка обаче се установява, че споразумението е с неясен предмет, липсват правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации.

Още през септември 2022 г. министерството е предприело стъпки за преустановяване на всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност. През юни 2025 г. МОСВ едностранно прекратява споразумението.

Туристическият дом „Петрохан“ пък е закупен от Ивайло Калушев през 2020 г., а година по-късно е отдадена под наем на Ивайло Иванов. Калушев е съосновател и на организацията. Мъжете са живеели постоянно в хижата, която се намира на около 15 километра от село Гинци. Има сигнали, че са ограничавали движението на туристите в района.

През последните дни много познати на Калушев заявиха в социалните мрежи, че той е бил отдаден природозащитник. Стана ясно още, че частната агенция на „рейнджърите“ е получавала дарения от редица бизнесмени. Сред тях са столичният кмет Васил Терзиев и Саша Безуханова, които публично обявиха, че са подкрепяли Калушев и хората около него.

Междувременно стана ясно, че е имало различни сигнали спрямо дейността на „рейнджърите“. През последната седмица започнаха да се появяват различни версии за събитията. От МВР заявиха, че ставало дума за секта или затворено общество, а Сарафов дори каза, че това е педофилска мрежа. Доказателства за тези твърдения не са дадени до момента.

снимка: бгнес