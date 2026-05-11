„Реагирай – Първите минути спасяват“ обучава граждани за реакция при спешни ситуации

Младежкият център на Гребната база в Пловдив ще бъде домакин на инициативата „Реагирай – Първите минути спасяват“, насочена към повишаване на здравната култура и подготовката на гражданите за адекватна реакция при спешни ситуации.

По достъпен и разбираем начин участниците ще получат основни знания и практически насоки за действие в първите минути преди пристигането на медицинска помощ – време, което често се оказва решаващо.

Инициативата има за цел да даде повече увереност на хората да реагират спокойно и адекватно в критични ситуации, когато бързата и правилна реакция може да спаси човешки живот.

Лекцията е подходяща за широк кръг от хора – родители, възрастни, млади семейства, както и за всеки, който желае да бъде по-подготвен в ситуации, изискващи навременна реакция.

Събитието ще се проведе на 16 май 2026 г. и е с вход свободен за всички желаещи.

„Реагирай – Първите минути спасяват“ вече е реализирана успешно в други общини в страната, където предизвиква сериозен интерес и събира десетки участници. Това показва нарастващата необходимост от подобни практически знания и умения в обществото.

Инициативата е още една стъпка към изграждането на по-подготвена и отговорна общност, в която всеки може да се окаже човекът, способен да направи разликата в критичен момент.

Лектор е д-р Димитър Янев.