Кино магия или реален скандал на снимачната площадка? Пловдивчани с полярни реакции към филмовото присъствие в Капана

Дебат за културната идентичност на творческия квартал и посоката му на развитие

Квартал „Капана“ отново се превърна в сцена, но този път не за арт изложба или фестивал, а за пищна „сватба“ на Ядрото – част от снимачния процес на нов български филм, който вече предизвиква шумни реакции сред пловдивчани.

Снимките са част от продукцията на бъдещата комедия, която разказва за кулинарна война между два фиктивни ресторанта и се снима изцяло в сърцето на творческия квартал. По улиците на „Капана“ са изградени импровизирани декори, а районът около Ядрото се е превърнал в централна сцена на „пищното събитие“, заснето за нуждите на филма.

Според екипа, става дума за ключова сцена, която трябва да пресъздаде типичната градска еуфория, характерна за района, съчетаваща хаос, романтика и улична естетика.

„Капана“ – декор или предупреждение за бъдещето?

Въпреки артистичния замисъл, сред част от пловдивчани се чуват критични коментари. Според тях филмът не просто използва квартала като фон, а подсилва негативни асоциации с него. Някои изразяват мнение, че подобни сцени допринасят за вече спадащия имидж на „Капана“ като квартал на творческите индустрии, който все по-често се свързва не с изкуство, а с комерсиални заведения и т.нар. „наргиле култура„.

Други обаче защитават продукцията, като твърдят, че именно киното и подобни проекти поддържат жив духа на района и го поставят отново на културната карта на България.

В тази галерия виждате част от снимачния процес в автентичната обстановка на известната пловдивска сладкарница „Джумаята“, който се състоя през изминалата седмица. Актьорът в центъра на кадъра, облечен с характерен дънков гащеризон и поло тениска, е Александър Димов. Той е добре познат на българската публика с ролите си в популярни телевизионни сериали като „Откраднат живот“ и „С река на сърцето“.

В комедията „Кралят на Капана“, неговият образ вероятно е свързан с един от двата конкурентни обекта за бързо хранене, около които се развива сюжетът. Ретро стилът на облеклото му и декорът в сладкарницата подсказват, че филмът ще заложи на силна визуална идентичност и много добродушен хумор.

На заден план се забелязва и режисьорът на продукцията, Виктор Божинов, който е доказано име в българското кино („Възвишение“, „Голата истина за група Жигули“), което е сериозна заявка за качеството на лентата.

Каквато и да е истината, едно е сигурно – квартал „Капана“ отново е в центъра на вниманието, а пищната „сватба на Ядрото“ вече се превърна в една от най-коментираните сцени от новия български филм.