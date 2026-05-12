Разкриха седем футболни хулигани от пловдивското дерби през февруари

12:30ч, вторник, 12 май, 2026
След продължителни и активни действия служителите на реда в областния град установиха самоличността на седмина посетители на дербито на 12 февруари т.г., извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

При прегледа и анализа на видеозаписите от охранителни камери по категоричен начин са разпознати трима мъже на възраст между 28 и 32 години, две 18-годишни момчета и други двама, на 17 години. В рамките на вчерашния ден всичките са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по ЗООРПСМ.  

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо средство на територията на спортното съоръжение единият от тях има глоба от 1022,58 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 511,29 евро получават други трима, отправяли неприлични жестове и изрази. Административно наказание със забрана за посещение на спортни мероприятия получават и останалите трима, които са били закрили лицата си с маски, като две от преписките са изпратени в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност.

