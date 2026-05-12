„Отвъд Слънцето“ отвежда пловдивчани в търсене на нова Земя

Случвало ли ви се е да погледнете към нощното небе и да се запитате: „Сами ли сме във Вселената?“. Сега имате възможност да намерите отговорите по най-вълнуващия начин!

Регионалният природонаучен музей – Пловдив, който отдавна се утвърди като един от най-модерните и обичани центрове за наука и забавление в България, кани малки и големи на незабравима експедиция сред звездите.

Какво ви очаква под купола на Планетариума?

Всеки ден от 15:00 часа можете да се потопите в магията на „Отвъд Слънцето: В търсене на нова Земя“ – международно призната пълнокуполна анимация, която дебютира за първи път у нас именно на пловдивска сцена.

Това не е просто филм, а сетивно преживяване, което съчетава фотореалистична анимация, която ще ви накара да забравите, че сте на Земята; скитащи планети и океански светове – открийте загадките на т.нар. „супер-Земи“ и чиста наука, представена на езика на приключението.

Историята оживява чрез гласовете на любими артисти! Заедно с любопитната Селест, озвучена от талантливата малка Магдалена Мясищева, и нейния тайнствен спътник Муун, в чийто образ влиза харизматичният актьор Владимир Зомбори, ще прекосите светлинни години само за 25 минути.

Продукцията е дело на световните лидери в научното кино Render Area и е носител на престижни награди: „Най-добър анимационен филм“ (Избор на зрителите, Минск); „Най-добър разказ“ (Dome Under Festival); десетки официални селекции по целия свят.

„Нашата цел е да запалим искрата на знанието в очите на децата и да подарим на възрастните миг на истинско удивление Вземете детето в себе си и елате да потърсим новия ни дом сред звездите! “, споделят от екипа на музея.

Регионалният природонаучен музей в Пловдив е място, където природата и технологиите си подават ръка. Преди или след прожекцията, не пропускайте да разгледате и богатите експозиции на музея – от живите пеперуди до впечатляващите аквариуми.

Кога: Всеки ден от 15:00 ч.

Времетраене: 25 минути магическо преживяване.

Научете повече на: rnhm.org или във Facebook.