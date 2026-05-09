Пловдив се премени в розово, посреща Giro d’Italia

На 10 май Пловдив няма просто да бъде етап от едно състезание, а ще се превърне в част от историята

Giro d’Italia е едно от трите най-престижни колоездачни състезания в света, наред с Tour de France и Vuelta a España. Надпреварата се провежда за първи път през 1909 г., организирана от италианския спортен вестник La Gazzetta dello Sport с идеята да увеличи тиража си – доказателство, че добрият маркетинг понякога върти педалите по-бързо от спортистите.

Първото издание стартира на 13 май 1909 г. от Milan и включва 8 етапа с обща дължина над 2400 километра. Емблематичният розов цвят – maglia rosa – се появява през 1931 г. Розовата фланелка се връчва на лидера в генералното класиране и е вдъхновена именно от розовите страници на La Gazzetta dello Sport.

Днес Giro d’Italia не е просто спортно събитие, а истински празник на италианската култура, страст и стил, който всяка пролет превръща улиците в сцена за едно от най-зрелищните спортни приключения в Европа.

Този уикенд пък целият свят е вперил погледа си в България, през която колоездачната обиколка ще гостува официално за своите стартови три етапа. България има честта да бъде домакин на Grande Partenza (Голямото начало), което се случва извън границите на Италия едва за 16-и път в дългогодишната история на състезанието!

Зрелищното откриване бе в Бургас, а събитието ще се проведе в три вълнуващи етапа, в които най-добрите колоездачи ще се борят за емблематичната „розова фланелка“ (maglia rosa):

Етап 1 (8 май): Несебър → Бургас (147 км) – Старт в 13:00 ч.

Несебър → Бургас (147 км) – Старт в 13:00 ч. Етап 2 (9 май): Бургас → Велико Търново (221 км)

Бургас → Велико Търново (221 км) Етап 3 (10 май): Пловдив → София (175 км) – Старт от Пловдив в 13:00 ч.

След тези три дни надпреварата се завръща в родината си, за да завърши на 31 май в Рим след общо 21 изтощителни етапа.

На 10 май 2026 г. Пловдив ще се превърне в сцена на световния колоездачен елит. По този повод Община Пловдив и фондация „Пловдив 2019“ са подготвили специална празнична програма:

Кулминацията е концертът „Големите БГ рок гласове“

В 12:30 ч. на Античния театър ще започне грандиозен концерт със свободен вход (до изчерпване на местата). На сцената ще излязат:

Музикантите от група „Фондация“ : Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

: Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански. Легендарните гласове: Звезди (Ахат), Наско (Б.Т.Р.), Валди Тотев (Щурците) и победителят от X Factor Славин Славчев .

и победителят от X Factor . Талантите от музикална школа „Арт Войс център“ с ръководител Руми Иванова.

Градът вече е преобразен – Античният театър, Римският стадион и къщите в Стария град блестят с концептуално розово осветление. Розови чадъри посрещат гостите по Главната улица, а на 9 май на пл. „Централен“ ще се състои мащабно Warm-up парти с DJ сцена.

Програма за 10 май (Неделя)

12:00 ч. – Градско шествие с музиканти и артисти от Римския стадион по ул. „Княз Александър Батенберг“ към пл. „Централен“.

– Градско шествие с музиканти и артисти от Римския стадион по ул. „Княз Александър Батенберг“ към пл. „Централен“. 12:30 ч. – Начало на концерта на „Фондацията“ в Античния театър.

– Начало на концерта на „Фондацията“ в Античния театър. 13:00 ч. – ОФИЦИАЛЕН СТАРТ на Етап 3 от Giro d’Italia на площад „Централен“.

– на Етап 3 от Giro d’Italia на площад „Централен“. Минути след старта на Giro-то – Откриване на Велосезон 2026 в Пловдив.

Така на 10 май Пловдив няма просто да бъде етап от едно състезание, а ще се превърне в част от историята на Giro d’Italia, където спортът, културата и градският дух се срещат в едно незабравимо розово преживяване.

Източник: Lost in Plovdiv