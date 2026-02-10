Областният управител проф. Христина Янчева прие новоназначения посланик на Франция у нас Н. Пр. Мари Дюмулен

Франция изрази готовност да подкрепи развитието на Летище Пловдив чрез предоставяне на експертиза, основана на дългогодишен опит в управлението на водещи европейски и международни летища. Френските компании разполагат с доказано ноу-хау в оптимизацията на летищни операции, привличането на авиокомпании, модернизацията на инфраструктура и развитието на търговски и логистични зони около летищата. Това стана ясно по време на официална среща между областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и новия посланик на Франция в България Н. Пр. Мари Дюмулен.

Обсъждат авиолиния Пловдив–Франция и превръщането на къща „Ламартин“ в артистичен център

От страна на Областна администрация в срещата участва и заместник областният управител д-р инж. Атанас Ташков, а от френска страна – политическият съветник към посолството Жером Кел, ръководителят на Икономическата служба Мишел Розо, аташето по сътрудничеството в областта на френския език към Френския институт в България Матиас Фавро и Диана Божилова от пресслужбата на посолството.

По време на разговора проф. Янчева подчерта, че развитието на индустрията, агропроизвоството и преработката на земеделска продукция, високите технологии и приложната наука, превръщат Пловдивска област в един от най-бързо развиващите райони в България и Югоизточна Европа. Сред основните двигатели на икономическото и иновационното развитие е „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), която обединява усилията на общините в областта. През последните 25 години тук са привлечени близо 3 млрд. евро инвестиции във всички шест зони на ТИЗ, което я прави един от най-големите индустриални проекти в Източна Европа. В нея работят и водещи френски компании, сред които Schneider Electric България, която произвежда електроразпределителни продукти и изнася за десетки пазари по света, а другата значима френска инвестиция е Latecoere Bulgaria – част от френската авиационна група, водещ доставчик на аероструктури и интерконекторни системи за гражданската авиация.

Преди срещата в Областната администрация френският посланик сподели, че е посетила Пловдивската френска гимназия, както и четири френски компании, работещи на територията на Тракия икономическа зона, сред които Schneider Electric и Latecoere.

В края на срещата двете страни си размениха протоколни подаръци.