Представят книга за папа Франциск в Пловдив

Предстои представянето пред пловдивска публика на едно дългоочаквано емблематично издание – „Надежда“, автобиографичната книга на папа Франциск (изд. Фондация „Комунитас“). Събитието ще се състои на 22 май (петък) от 19 ч. в Студио 1 на Радио Пловдив.

В представянето ще участват Негово Високопреосвещенство епископ Румен Станев, отец Марчин Грец и Тони Николов, преводач на българското издание.

Книгата е разказ за един живот, изцяло отдаден на вярата. Вдъхновен от искреното желание да предаде посланието на надеждата на бъдещите поколения, папа Франциск (1936 – 2025) не крие нищо от младостта си, от своите страсти, колебания и дори от провалите си. Читателят ще открие основните цели на неговия понтификат и ценностите, съпровождащи действията му: мира, справедливостта и братството. Срещу лудостта на войната и разрушението, на които е подвластен нашият век, този „роман на един живот“ е морално и духовно завещание с поразяваща сила.

„Имам една догматична сигурност: Бог е в живота на всяка личност, Бог е в живота на всеки. Даже ако животът на човека е бил катастрофа, ако е съсипан от пороци, наркотици или нещо друго, Бог е в този живот. Ние можем и трябва да Го търсим във всеки човешки живот. Даже ако този терен е пълен с тръни и плевели, винаги има място, където могат да прорастат добрите семена. Бог не просто ни дава психологическо утешение, Той не е лекарство срещу тревожността. Той прави много повече: предлага ни надеждата за нов живот. Ние не оставаме в плен на нашето минало, каквото и да е то, а започваме да гледаме на настоящето си по друг начин.“ Папа Франциск

