Представят библиофилско издание със стихове на Христо Фотев, графики на Нина Ковачева-Нина и Петринел Гочев

Лимитираното библиофилско издание „Христо Фотев -стихотворения Нина Ковачева-Нина, Петринел Гочев – графики“ ще бъде представено утре, 12 май, от 18.00 часа в галерия U PARK. Книгата е изцяло ръчна, в тираж от 60 бройки и съдържа избрани стихове на Христо Фотев, придружени от 5 графики на Нина Ковачева-Нина и 5 на Петринел Гочев.

Нина Ковачева-Нина е завършила Националната художествена академия, живее и работи в Париж. Работи в различни медии като рисунка, видео, инсталации, фотография и други. Излагала е в множество музеи и галерии в Европа, Америка и Азия, като Belvedere Museum, Виена, Австрия, Musee d’Art Modern et Contemporain, Сент Етиен, Франция, Museum of Contemporary Art Taipei, Тайпе, Тайван и други.

Петринел Гочев завршва средно образование в Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ – София, а висше в НАТФИЗ, специалност „Режисура за драматичен театър“. Има множество изложби в България и чужбина.

По време на събитието ще бъдат показани оригиналите на графиките, вдъхновили двамата автори, както и други рисунки, създадени в процеса на работа по стиховете на Фотев. Съставител и редактор на текстовете е поетесата Ина Иванова, а ундрукер на изданието е Румен Райков.

Книгата е част от проекта „Кораб в сърцето“, който обединява слово и визуално изкуство с концепцията за фигурно пързаляне върху лед. Продуцент на събитието е Арт мастърс продакшън.