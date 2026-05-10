Хиляди дадоха старт на Етап 3 от Джирото в Пловдив

Пловдив розов, многохиляден, празнуващ на колело. Такъв бе градът днес, оживял по напълно нов и различен начин за старта на Етап 3 от Giro d’Italia.

Едно от най-престижните спортни състезания в света извади пловдивчани по улици, площади и булеварди и ги смеси с гости на града от всякакви националности. С много настроение, музика и аплодисменти хората ескортираха звездите в световното колоездене от площад Централен през бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „България“ и Пещерско шосе, откъдето Джирото ще продължи до столицата в заключителния етап от българската част на обиколката.

Градът разкри голяма част красотите си пред многомилионната аудитория на състезанието. Два хеликоптера и дронове снимаха от високо площад Централен и пешеходната зона, Античния театър и Римския стадион, Трихълмието и Стария град, река Марица и панаира, хълмовете. На един от тях се извисяваше Альоша, загърнат в розов плащ.

„Благодаря на всички, които участваха в организацията. За първи път сме домакини на толкова голямо световно спортно събитие. С това се доближихме до титлата Европейска столица на спорта. Пловдив показва най-добрите си страни. Сега го правим по най-добрия начин. Пловдив днес е на световната сцена“, коментира кметът Костадин Димитров. Той подчерта, че няма никаква представа чия е акцията с розовия плащ на паметника „Альоша“.

Костадин Димитров даде начало и на масовото велошествие, което тръгна след старта на състезанието.