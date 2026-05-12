Фестивал „Здравей, Здраве“ отново стартира в Пловдив

Под мотото „Споделено знание“, 17-ото издание на Фестивал „Здравей, Здраве“ в Пловдив ще се проведе на 16 и 17 май в Дома на техниката. Събитието тази година събира на едно място лектори, терапевти, практици и консултанти, обединени от мисията да споделят знания и опит, свързани с цялостната грижа за здравето – физическо, емоционално и духовно.

В рамките на двата дни посетителите ще имат възможност да се включат в богата програма на 6 паралелни локации, включваща лекции и дискусии, практически занимания и демонстрации, спортни и танцови активности, творчески и образователни работилници, базар с натурални продукти, книги и услуги.

Входът е свободен, а събитието е отворено за всички, които търсят нови знания, вдъхновение и по-здравословен начин на живот.