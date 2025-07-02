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Полицай пострада при катастрофа в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:03ч, сряда, 2 юли, 2025
0 158 Преди по-малко от минута
звено Сигма

Полицейски служител е пострадал при пътно произшествие днес в Пловдив. Около 10 ч., при движение по ул. „Парк отдих и култура“ в посока Пещерско шосе, лек автомобил с 51-годишен шофьор предприел ляв завой и отнел предимство на изпреварващия го патрулен мотоциклет БМВ, управляван от 41-годишен служител на пловдивската полиция.

Той е транспотиран в болница и оставен за наблюдение с фрактура на единия крак.

Алкохолните проби на двамата участници са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство в сектор „Разследване на престъпления по транспорт“.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:03ч, сряда, 2 юли, 2025
0 158 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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