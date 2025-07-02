Полицай пострада при катастрофа в Пловдив

Полицейски служител е пострадал при пътно произшествие днес в Пловдив. Около 10 ч., при движение по ул. „Парк отдих и култура“ в посока Пещерско шосе, лек автомобил с 51-годишен шофьор предприел ляв завой и отнел предимство на изпреварващия го патрулен мотоциклет БМВ, управляван от 41-годишен служител на пловдивската полиция.

Той е транспотиран в болница и оставен за наблюдение с фрактура на единия крак.

Алкохолните проби на двамата участници са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство в сектор „Разследване на престъпления по транспорт“.

