Съдът остави в ареста Атанас Дечев

Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста Атанас Дечев, обвиняем за помагачество при извършването на убийството на бизнесменът Илиян Филипов. Темида заключи, че от събраните материали по делото може да се направи обосновано предположение в достатъчна степен за съпричастност на 42-годишният пазарджиклия. Показания на свидетели също са подкрепили тезата на прокуратурата, че Дечев е подпомагал логистично физическия извършител на тежкото престъпление Славчо Мегерев.

Съдът прецени, че обвиняемият може да се укрие или извърши друго престъпление. Припомняме, че той има дълго криминално минало и в рамките на разследването на убийството на Филипов е бил обявен за издирване, тъй като се е опитал да се укрие от полицията. Бяха отхвърлени тезите на защитата на Дечев, че той има семейство и две малолетни деца, за които трябва да се грижи.

След заседанието наблюдаващият прокурор Димитър Молев уточни, че логистичната подкрепа на Дечев се е състояла в това да предава информация за убития- следял го е във вечерта на убийството.

Адвокат Красимир Елдъров пък заяви, че няма данни клиентът му да е знаел какво се извършва от Славчо Мегерев във вечерта на убийството, но не отрече, да го е подкрепял логистично. Той продължава да настоява, че няма конкретни доказателства за помагачество.

„Нито един от двамата обвиняеми за престъплението не надава обяснения. Повечето свидетели за полицейски служители, които разказват за своите разработки, но това не е доказателство. Няма преки свидетели за участие на моя клиент. Той самия ми клиент казва, че няма нищо общо с това обвинение, и свършва дотук. Не отговаря на въпроси“, коментира адв. Елдъров.

Той съобщи, че прокуратурата споменава „организирана престъпна група“ и посочи, че е нужен още един обвиняем, за да бъде вкарано ОПГ в обвинението. Той посочи, че и съпругата на Дечев е била задържана за 24 часа.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване през Апелативен съд.