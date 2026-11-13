Съдът гледа при закрити врати мярката на помагача на Мегерeв

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, за сочения за помагач на Славчо Мегерeв. Арестуваният в Пазарджик Атанас Дечев е вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов.

Мъж от Пазарджик е обвинен в помагачество за убийството на Илиян Филипов

Пред съдебната зала защитата, представлявана от адвокат Елдъров, заяви, че вече се е запознала с материалите по преписката, но ще коментира подробностите след заседанието. Адвокатът пледира съдът да наложи мярка, различна от поисканата от прокуратурата.

И вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов мълчи пред разследващите

Наблюдаващият прокурор обяви, че ще бъдат представени видеозаписи. Заседанието обаче беше закрито за журналисти, след като съдебната охрана съобщи, че съдът е постановил разглеждането да не бъде публично.

Очаквайте подробности.