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78-годишна пешеходка е в болница след удар на „зебра“ в „Тракия“

78-годишна жена е пострадала при пътно произшествие вчера в пловдивския район „Тракия“. Възрастната пешеходка е била ударена от лек автомобил „Дачия“, докато пресичала на пешеходна пътека.

Инцидентът е станал около 17 ч. на ул. „Поручик Боян Ботев“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пострадалата е настанена в болница. По данни на лекарите няма опасност за живота ѝ.

27-годишният шофьор на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието продължава.