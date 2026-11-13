Деца  и пътни полицаи раздаваха „есенни листа“ на шофьори в Пловдив

Ученици от подготвителна група и първи клас на СУ „Христо Г. Данов“ и служители от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Пловдив се включиха заедно в кампанията „Послания на есенния лист“, посветена на безопасността на движението. С помощта на униформените малчуганите раздадоха собственоръчно изработени цветни есенни листа на преминаващите шофьори и пешеходци в района на учебното заведение. Всяко едно от детските творения се превърна в носител на кратки, но значими послания за повече бдителност, дисциплина и култура на пътя.

Деца от Пловдив напомниха на шофьорите да карат внимателно

Тази година Националната кампания „Посланията на есенния лист“ се провежда за 15-ти пореден път, а сред партньорите в нея са Главна дирекция „Национална полиция“, Съюзът на българските автомобилисти, Българският червен кръст, Регионалните управления на образованието. Традиционната инициатива има за цел да се напомни на водачите на МПС да бъдат по-внимателни, да пазят децата на пътя, да спират на пешеходни пътеки и да шофират разумно през есенно-зимния сезон, когато пътната обстановка се влошава.