Пловдивчани могат да дарят или получат безплатно помощни средства

Инициативата „Дай нов живот на помощното средство“ ще се проведе от 23 до 29 ноември в Младежкия център. На 26 ноември ще има и форум за хората, които се грижат за възрастни и болни близки

Инвалидни колички, болнични легла, проходилки, ролатори и други помощни средства ще могат да намерят нови притежатели в Пловдив. От 23 до 29 ноември Младежкият център на ул. „Ясна поляна“ № 18 ще бъде домакин на инициативата „Дай нов живот на помощното средство“, организирана от социалното предприятие „Добролетие БГ“.

Гражданите могат безплатно да дарят годни помощни средства, които вече не използват, а хората, които имат нужда от тях, ще могат да ги получат без заплащане. До момента по инициативата 74 средства са намерили нов дом.

Пунктът ще работи всеки ден от 10:00 до 18:00 ч. пред зала „Метеора“, а при неподходящо време – вътре в залата. Всички дейности по даряването и получаването са безплатни.

Осигуряват и безплатен транспорт

За хората, които разполагат с по-тежки помощни средства, но нямат възможност сами да ги доставят, е предвидено безплатно извозване от адреси в Пловдив. То ще се извършва на 27 и 28 ноември. Заявки се приемат до 26 ноември на телефон 0882 276 442.

Всеки, който желае да дари средство, може да го занесе на място в Младежкия център през посочените дни или да заяви извозване. Хората, които се нуждаят от помощно средство, могат да посетят пункта или да се свържат с екипа на „Добролетие БГ“. От предприятието предлагат и консултации за възможностите за получаване на помощни средства чрез НЗОК.

Форум в подкрепа на хората, които полагат грижи

На 26 ноември от 13:00 ч. в зала „Метеора“ ще се проведе и безплатният практически форум „Подкрепа за подкрепящите“. Той е насочен към социални асистенти, социални работници, болногледачи и близки на възрастни, болни или трудноподвижни хора. Събитието ще бъде открито от заместник-кмета на Пловдив Николай Бухалов.

В програмата са включени теми, свързани с музикотерапията и благосъстоянието, оценката на риска от падане, разпознаването и преодоляването на професионалното прегаряне, както и изграждането на доверие при настаняване в социална услуга.

Лектори ще бъдат музикотерапевтът Радка Георгиева, рехабилитаторът Димитър Христев, психологът Иван Ралев и Иванка Танева – директор на Дома за пълнолетни лица с деменция „Св. св. Козма и Дамян“.

Участието във форума е безплатно, но е необходима предварителна регистрация на dobroletie.bg/podkrepa-za-podkrepyashtite или на телефон 0882 276 442.

Инициативата е вдъхновена от личната история на собственика на „Добролетие БГ“ инж. Николай Чалъков. Той разказва, че кампанията за повторно използване на помощни средства е започнала преди пет години в чест на неговите баби. Идеята за форума пък е свързана с опита на семейството му в грижите за тях през последните им месеци.

„Хората, които всеки ден полагат грижи за другите, също имат нужда от знания, разбиране и подкрепа“, посочва Чалъков.