Над 36 хектара зелени площи ще бъдат облагородени в Пловдив

Община Пловдив започва дейностите по проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Официалният старт ще бъде даден на 16 ноември (понеделник) от 10:30 ч. в парк „Рибница“.

Започна облагородяването на парк „Рибница“

В рамките на проекта се предвижда облагородяване на над 36 хектара зелени площи в различни райони на града. Планирано е засаждането на повече от 2000 дървета, 53 000 храста и 1200 декоративни треви. Ще бъдат изградени и автоматизирани поливни системи.

Сред основните дейности са озеленяване на т.нар. кални петна, обновяване на междублокови пространства и терени около натоварени транспортни артерии, както и надграждане на съществуващи паркови зони.

Проектът цели да увеличи зелените пространства в града и да допринесе за подобряване на качеството на въздуха.

Снимка: Парк „Рибница“