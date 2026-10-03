Автомобил се преобърна на тротоар в Пловдив, по чудо няма пострадали

Колата е прелетяла до спирка с чакащи хора край жп прелеза на ул. „Копривщица“

Автомобил се преобърна по зрелищен начин в района на жп прелеза на ул. „Копривщица“ в Пловдив днес около 15 часа.

Според очевидци колата се е движила от бул. „Шести септември“ в посока Гребната база, когато по неизвестни засега причини е излязла от пътя, полетяла е във въздуха и се е преобърнала, преди да падне на тротоара.

По информация на свидетели автомобилът е прелетял в непосредствена близост до спирка на градския транспорт, на която в този момент е имало чакащи хора. Колата се е завъртяла във въздуха, преди да се стовари на тротоара върху велоалея на бул. „Копривщица“.

По чудо при инцидента няма пострадали сред хората на спирката, нито сред пешеходците и велосипедистите, намирали се в района.

Автомобилът е с тежки материални щети, показват снимки от мястото на произшествието. Не се съобщава водаачът да е сериозно пострадал.

Причините и обстоятелствата около инцидента засега не са известни.