Разбиха онлайн търговия с фалшиви маркови стоки в Пловдив

Близо 9000 артикула с фалшиви лога на световноизвестни марки са иззети при специализирана операция в Пловдив. Става дума за общо 8885 дрехи, обувки, чанти и аксесоари, които са били съхранявани и предлагани за продажба в интернет без разрешение от притежателите на съответните марки.

Разследването започнало, след като екипите придобили информация за онлайн търговия с продукти, носещи лога на известни производители, но без необходимото съгласие на правопритежателите.

Във вторник под наблюдението на прокуратурата били извършени претърсвания и изземвания на няколко адреса и обекти, стопанисвани от едно и също търговско дружество. Проверени са автомобил, жилище, офис и складова база, като за част от действията е имало предварително разрешение от съда.

При операцията са открити и иззети 8885 артикула. Те са приобщени като веществени доказателства по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс, свързано с използването на чужди търговски марки без съгласието на техните притежатели.

Документирането на случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Пловдив.