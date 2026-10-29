Трафикът край „Детелината“ се осъществява двупосочно в една лента

Катастрофа с лек автомобил затруднява движението по път II-64 Пловдив – Труд в района на „Детелината“. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Инцидентът е станал минути преди 9:00 ч. На място движението се регулира от „Пътна полиция“. Към момента няма информация дали има пострадали.

От пътната агенция призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да избягват рискови маневри покрай катастрофиралия автомобил.

По-рано тази сутрин, около 6:30 ч., е станала и катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в Пазарджишка област. При сблъсък между два автомобила след удар отзад е ранен един човек, сочат данните от интерактивната карта на МВР.