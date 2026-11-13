Какво да правим в Пловдив (13.11– 19.11)

13 ноември

Значими пловдивски художници – Силата на визията

Изложбата „Значими пловдивски художници – Силата на визията“ проследява приноса на автори, оставили трайна следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив. Чрез живопис, графика, скулптура, фотография, инсталации и концептуални произведения тя изгражда визуален разказ за развитието на художествената култура в града и за влиянията, които оформят нейните различни лица.

Основният фокус е върху приемствеността и взаимодействието между поколенията – върху начина, по който художниците си влияят, приемат, трансформират или отхвърлят идеи, естетически модели и художествени езици. Творбите от различни периоди влизат в диалог помежду си, разкривайки не просто последователност от стилове и поколения, а сложна мрежа от духовни, естетически и обществени отношения.

Изложбата поставя под въпрос утвърдените представи за „пловдивската школа“ и за „пловдивската бохема“, превърнали се през годините в устойчиви клишета. Вместо да се опира на митологията около града, тя търси реалните художествени връзки, индивидуалните позиции и силата на въздействието на отделните автори. Водещ критерий при селекцията е високото художествено ниво и способността на творбата да въздейства, като наред с това се отчита и гражданската позиция на художника.

Исторически Пловдив е бил и е пространство на среща между различни култури и идеи. Още от Възраждането градът функционира като своеобразна врата към Европа и като важен център на модернизацията на българското общество. Художниците заемат особено място в този процес – те не само възприемат нови художествени тенденции, но ги пречупват през местния опит и участват активно във формирането на модерната градска култура.

В този контекст изложбата разглежда и напрежението между личността на артиста и обществената среда, в която той работи. Тя поставя въпроси за границите на художествената свобода, за отношенията между изкуство и общество, за ролята на бунта и съпротивата, както и за начините, по които художниците се адаптират, противопоставят или намират свои пространства за независимост – особено в условията на социализма и последвалия преход.

Кураторският подход не цели да създаде окончателна история на пловдивското изкуство, а да отвори пространство за сравнение, преосмисляне и нов прочит, а е и желание за поставяне под съмнение на вече трайно установени стереотипи. Произведенията са представени като живи носители на идеи и като свидетелства за промените в художественото мислене, вкусовете и обществените нагласи.

„Силата на визията“ е едновременно изложба за наследството и за неговото продължение. Тя показва Пловдив не като застинал културен мит, а като динамична среда, в която поколения художници създават, обменят и преосмислят идеи. Именно в този непрекъснат диалог между минало и настояще се открива устойчивата сила на пловдивското изкуство.

Участници:

Албена Михайлова, Атанас Пацев, Борис Ангелушев, Васил Бараков, Виктор Тодоров, Вихрони Попнеделев, Георги Божилов-Слона, Георги Бояджиев-Бояджана, Георги Гърдев, Георги Данчов-Зографина, Давид Перец, Димитър Келбечев, Димитър Кирчев, Димитър Митовски, Димитър Павлов-Точката, Димчо Павлов, Енчо Пиронков, Златю Бояджиев, Иван Шуманов, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Колю Витковски, Милан Христев, Минчо Панайотов, Надя Генова, Румен Жеков, Севдалина Кочевска, Соня Станкова, Тихомир Пенов, Трифон Неделчев, Христо Станчев, Чавдар Пашев, Група РъБ.

Галерия Капана

18:00 часа

101 Каба Гайди на живо @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС ПЛОВДИВ

Четири от най-добрите гайди на легендарната формация 101 КАБА ГАЙДИ идват в Пивоварница ФРИКС – Пловдив!

Със солист: Тошко Бечев

На 13 ноември, петък, сцената на ФРИКС ще се изпълни със силата на родопската гайда и запленяващи вокали, които носят духа, историята и магията на Родопите.

Няма как да се опише усещането от живия звук на родопската гайда и автентичната родопска песен – това е преживяване, което трябва да се усети. Горди сме да предоставим нашата сцена на истински майстори, които от години носят българския фолклор със сила, достойнство и сърце.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

Успешните с Иван Бедров

Иван Бедров: журналистиката като изкуство да задаваш въпроси

Той е от журналистите, за които въпросите са не просто професионален инструмент, а начин да гледат на света. Не се задоволява с очевидното, не приема лесно готовите обяснения и сякаш винаги търси онова, което остава извън първия прочит на събитията.

Иван Бедров е сред журналистите, преминали през различни поколения на българските медии – от първите години на bTV и публицистиката на RE tv до печатните издания, Deutsche Welle и Радио Свободна Европа, чиято българска редакция ръководи в продължение на осем години. Днес продължава работата си със „Свободна точка“ – независим журналистически проект, в който анализът, контекстът и проверката на фактите остават в центъра на разговора.

Но преди журналиста, когото познаваме от екрана и публикациите му, има едно момче, родено в Пловдив, което тепърва открива света и избира своя път. Ще се върнем към най-ранните му години, към първите професионални стъпки, срещите и решенията, които оформят отношението му към журналистиката. Ще поговорим и за Пловдив – за връзката му с града, за спомените и за това какво е останало от нея през годините.

Как се променя журналистиката и какво се случва с нея в епохата на социалните мрежи, алгоритмите и изкуствения интелект? Възможна ли е истински независима журналистика? Кой задава въпросите и кой има смелостта да потърси отговорите?

Клоуб Фарго

18:30 часа

Just the three of us – на живо в Безистенъ

Те са изпълнители за които е излишно да пиша клишета, това което може да кажат за себе си, го публикувам без намеса:

„Just the three of us“ сме трима рок музиканти и приятели Тони Чембъра, Петър Георгиев -Пешето и Радо Милев . Всеки от нас има своята различна музикална история на българската рок сцена през годините назад. В този формат ни събра любовта към акустичната интерпетация на световно

известни рок и блус хитове и пристрастеноста ни към тригласното пеене. Възможността да свирим и пеем на живо пред публика всеки път ни зарежда с неугасващ ентусиазъм и енергия.

Рок бар Безистенъ

20:00 часа

Vladimir Velichkov Quartet

Албумът „Awakening“ беше номиниран за награда „Грами“ от най-голямата платформа за етномузика „Ethnocloud“ (Торонто, Канада).

Албумът „Awakening“ спечели награда от американските музикални награди „Akademia“ (Лос Анджелис, Калифорния) в категорията „Най-добър албум в стил World Beat“.

Композицията „Awakening“ получи отличие за изключителни постижения в соловото инструментално изкуство на наградите „Global Music Awards“ (Лос Анджелис, Калифорния).

През 2025 г. творбата „Awakening“ спечели награда на филмовия фестивал „ARFF Paris“ в категориите за филмова музика и звуков дизайн.

На 31.01.2025 г. тя получи номинация в категорията за инструментален албум на наградите „World Entertainment Awards“ (Бевърли Хилс, Лос Анджелис, Калифорния).

На 25.08.2025 г. творбата „Awakening“ спечели отличие на 13-ото издание на „Intercontinental Music Awards“ (Лос Анджелис, Калифорния) в категорията „Саундтрак“.

На 31.03.2026 г. „Awakening“ спечели сребърен медал (второ място) в категорията „Албум – Световен фолклор“ на конкурса „European International Music Awards“ (Великобритания, Северна Ирландия).

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Новите Дрехи на Царя × Theknifemassage в Under City

Under City

21:00 часа

Vincent Meissner Trio – джаз концерт в Радио Пловдив

Пианистът Винсент Майснер (Meißner / Meissner), детето-чудо на съвременната германска джаз сцена, и неговото трио ще завършат първото си бъгарско турне в петтък вечер (13 ноември) в концертното студио на Радио Пловдив.

Роден през 2000г. и отраснал в малкото селце Нидербобруч („Долината на бобрите“) в провинция Саксония (в близост до Фрайберг и Дрезден), едва 25-годишен миналата година Винсент издаде трети албум с триото си за реномирания лейбъл ACT, с чието име свързваме музиката на титани като Есбьорн Свенсон, Якоб Карлсон, Нюен Ли, Нилс Ландгрен, Паоло Фрезу, Виджей Айер, Юн Сун На, Улф Вакениус и Йоахим Кюн, както и по-млади, но все по-видими на световната сцена джаз музиканти като гоствалия това лято в България Йоел Лисаридес.

„Нова надежда за германския джаз“ – така германската медия MDR Kultur определи дебютния албум на Винсент Майснер Bewegtes Feld (2021). От Deutschlandfunk отидоха още по-далеч, прогнозирайки, че неговото трио „ще излети като ракета“. Албумът, продуциран от ментора на Майснер – пианиста Михаел Волни (също артист на ACT), не остава незабалязан и от американската пофесионална критика в лицето на списание Downbeat.

Историята на триото обаче започва още по-рано – през 2017 г., когато Винсент, тогава едва 17-годишен, и още по-младият барабанист Хенри Райхман (на 15) се срещат за първи път в Музикалното училище в Дрезден, за да посвирят заедно и поставят началото на съвместната си работа. Две години по-късно, през 2019 г., към тях се присъединява и контрабасистът Йозеф Цаймец (р. 1998), чието семейство по произход е от Йеленя Гура (Полша). И оттогава тримата са неразделни като музикален организъм, макар днес да живеят в различни градове (и страни): Хенри и Винсент завършват музика в Лайпциг, а Йозеф, след защитата на магистратурата си в Базел, се установява в Париж.

Основната идея на триото, както самите те казват, е да се предадат впечатления от настоящето без думи, да се предизвикат емоционални преживявания, които надхвърлят конкретния осезаем момент – и всичко това да се случва по напълно естествен начин. Триото е удостоено с множество отличия – „Награда за постижения“ на Германския джазов съюз (2019), „Германска централна джаз награда“ (2020), първо място на конкурса Jünger Münchner Jazzpreis (2021), първо място на Международната джаз награда „Биберах“ (2022), а сред най-ярките им международни изяви са участията на Angrajazz Festival на Азорските острови (2021), Jazzopen Stuttgart (2022), Getxo Jazzfest (2023), Off-Beat Basel (2024) и Фестивала „Нишвил“, Сърбия (2025) – най-източната точка, до която са стигали досега.

Сред основните си влияния и вдъхновения Винсент посочва Андрю Хил, Йоахим Кюн, The Bad Plus, Пабло Хелд, Кая Дракслер, Крейг Тейборн, Михаел Волни, но също така и „Бийтълс“, „Рейдиохед“ и Принс. Неслучайно във втория албум на триото Wille (2023) наред с авторските композиции на Майснер откриваме версия на In My Life на Джон Ленън, а в третия – Eigengrau (2025) – на Nothing Compares 2 U на Принс и Separator на „Рейдиохед“.

Американското списание Something Else! пише за триото: „Следвайки стъпките на Е.S.T. и The Bad Plus, Vincent Meissner Trio внася младежка доза дързост в класическия формат на пиано триото. Това е състав, който очевидно е в синхрон и с по-новите тенденции в съвременната музика – като тези, представени от Луис Коул. А взаимодействието между тримата музиканти е забележително.“

БНР Пловдив

21:00 часа

Джем Сешън@Контрабас

Бар Контрабас ви обеща всеки месец да организира по един джем сешън и ето че отново настана време да сверим музикалните си часовници с новото поколение джазмени от Музикалната академия в Пловдив.

Каним ви във фаталния петък 13-ти на импровизационна джаз среща със студенти инструменталисти и вокалисти и техните преподаватели в уютния ни бар на стръмната калдаръмена улица „Панайот Волов“.

Ще се свири и пее еклектична програма от познати джаз песни, пиеси и въобще … стандарти. Ще има напитки и храна както винаги.

Заповядайте

Бар Контрабас

21:00 часа

14 ноември

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Среща с историята на Златю Бояджиев – втора прожекция на документалния филм „Кучето на Златю“

След интереса към първата прожекция на 22 октомври, в деня на рождението на големия български художник Златю Бояджиев, Общински институт „Старинен Пловдив“ отново кани публиката на среща с документалния филм „Кучето на Златю“.

На 14 ноември ще имате възможност да гледате филма в пространството на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев – място, което пази паметта за живота, творчеството и неповторимия художествен свят на един от най-значимите български живописци.

Кучето на Златю“ е документален филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, който ни повежда по следите на един от най-самобитните и значими български художници. Водени от неспокойния дух на Златю Бояджиев, съвременни творци се отправят на пътешествие, което преминава между минало и настояще, реалност и фикция, ирония и тъга. Филмът е своеобразно преосмисляне на неговото творчество и наследство.

Лентата е с награда на Община Пловдив за документален филм от 29-ия Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ 2025. Филмът получи и номинации за най-добър документален филм и за най-добър звук на документален филм на Националния фестивал „Васил Гендов“ 2026.

Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

11:00 часа

Ден на Корея в Пловдив

Този път се завръщаме с още повече разнообразни активности, корейски вкусове и незабравими преживявания!

Какво ви очаква?

Корейска храна и напитки

Корейска калиграфия

Традиционно облекло ханбок

Фото кът „Вестник“

Фотокабина с 4 кадъра

K-POP Random Dance

Зала Строител

13:00 часа

Минимализъм от Мароко – фотозиложба на Димитър Площаков

„Минимализъм от Мароко“ е първата ми самостоятелна фотографска изложба. За мен тя е много повече от представяне на фотографии – тя е резултат от едно пътуване, от срещи, впечатления и моменти, които оставиха следа в съзнанието ми.

Пловдивски културен институт

18:00 часа

Мирослав Илич – Бенефис на една легенда!

Една от най-големите легенди на балканската музика идва с концерт, посветен на най-обичаните му хитове и емоциите, които свързват поколения.

Със специално участие на Vesna Zmijanac.

Зала Колодрум

20:00 часа

Царицата на чардаша

Оперета

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

PLOVDIV TOUR #12 – COVEN 5 x THIS BURNING DAY LIVE @ FABRIC

Последна спирка преди големия финал.

На 14 ноември Coven 5 се завръщат в Bar Fabric, а към тях за първи път в Plovdiv Tour 2026 се присъединява софийската metalcore банда This Burning Day.

И тази вечер няма да бъде просто поредният концерт.

This Burning Day ще представят премиерно новия си видеоклип към „This Is Our Time“ със специален клубен концерт в Пловдив.

Bar Fabric

21:00 часа

Хармония на световете 06

Специален гост:

Тихомир Крьстев – тенор саксофон.

1-ва част:

Лекция от Емил Тасев:

От плоската земя до разширяващата се Вселена:

Еволюцията на представите ни за Космоса

2-ра част:

Авторски джаз на живо от дуото: Тихомир Крьстев и

Емил Тасев.

„Хармония на световете“ е поредица от събития на живо, създадена от Емил Тасев, която обединява хората, споделящи страст към астрономията, физиката, философията, историята, изкуството (музика, поезия, фотография и изложби на картини), палеонтологията и астробиологията.

„Хармония на световете“ е широкообхватен интердисциплинарен мост, който изследва дълбоката връзка между точните науки и хуманитарното познание. Проектът се стреми да разкрие Вселената като хармонично цяло, или „Хармония на световете“, чиято същност се проявява през многопластовата перспектива на човешкото творчество и научна мисъл.

Името на поредицата „Хармония на световете“ черпи вдъхновение от древногръцката философия, по-конкретно от идеята на Питагор за „музиката на сферите“. Според нея небесните тела, в своето движение, създават съвършена космическа хармония, която обединява законите на математиката, музиката и Вселената.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

METALLICA Tribute – Back to the Front # You will Do

На 14 ноември в Under City, Пловдив, MESSENGERS те канят на пътуване без връщане назад.

Пътуване през гнева и свободата. През страха и надеждата. През белезите на миналото и сенките на собствените ни избори.

От първия удар до последния акорд всяка песен е част от една история. История за онова, което ни променя, за онова, което не можем да забравим, и за онова, което продължаваме да търсим.

Но има нещо повече.

Посланието е скрито. Следите са в музиката. А отговорът… може би вече го знаеш.

Ще разпознаеш ли знаците? Ще откриеш ли връзката между песните? И когато настъпи последният момент — ще знаеш ли какво всъщност си търсил?

22 песни. Едно пътуване. Без компромиси.

Това не е просто вечер с музиката на Metallica. Това е среща с музика, която оставя следи.

UNDER CITY

21:00 часа

Seattle Night 57 / Rock Bar Download

Традицията продължава с най-емблематичните песни на бандите от Сиатълската гръндж вълна, представени от небезизвестните:

Боби Косатката – Der Hunds

Мишер Руева – One Day Less

Илиян Червенски

Пенко Скумов – Tidemachine, Soundprophet

Иван Иванов (Awaho) – Casual Threesome

Ташо Колев – Jeremy?

Георги Михайлов – Der Hunds, Tidemachine, Soundprophet

Недко Пенчев – Noizes

Ивайло Петров (Пифа) – Der Hunds, Casual Threesome

Димо Стоянов

Сиатъл е най-големият град в американския щат Вашингтон и отдавна играе важна роля в музикалната култура, като популяризира жанрове на алтернативен рок като гръндж. Там се зараждат и големи групи като Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden и Pearl Jam. Градът остава дом на няколко влиятелни групи, лейбъли и места.

Рок бар Даунлоуд

19:30 часа

BLEND

𝗕 𝗟 𝗘 𝗡 𝗗 е вечер на балансираните пропорции, в която музиката и атмосферата се преливат по същия начин, по който във Фарго майсторски смесват емблематичните си коктейли.

Зад пулта застават Nev и Petko Gochev.

Както добрият миксолог напасва вкусовете, така и те ще смесят различни стилове музика в едно цяло – без граници.

Клуб Fargo

21:00 часа

15 ноември

Момче и вятър

„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

Тайните на Централни гробища в Пловдив

Разхождали сме ви из римските останки в града, говорили сме си за османските сгради, за следосвобожденски Пловдив, за соц архитектура и монументално изкуство, за графити и стрийт арт. Този път сме ви приготвили нещо изненадващо. Каним ви в Траурен парк “Централен”.

Знаете ли колко интересни и важни личности са погребани на Централни гробища в Пловдив? Политици, общественици, артисти, опълченци и военни. Сигурни сме, че ще успеем да ви изненадаме с някои от имената, включени в разходката.

Знаете ли какви промени е претърпяло гробището след Чирпанското земетресение? Каква е съдбата на старите турски гробища? Къде е била старата църква “Св. Архангел Михаил”?

Заповядайте да се разходим заедно – траурният парк не е само място за скръб и раздяла, но и за спомен и почит.

Очакваме ви в 14 часа до входа за автомобили. Предварителното заявяване на присъствие е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото местата в групата са ограничени. Можете да запазите място чрез съобщение до Free Plovdiv Tour във фейсбук или на [email protected].

Вход за автомобили

14:00 часа

Чамкория

Омнибусът на Бае Славе отново ще паркира в Пловдив, за да ни разсмее, замисли и развълнува!

Чамкория ще ви отведе назад във времето до 1928-ма година. Ще изминете пътя от София до Чамкория с простосърдечния и изключително духовит герой на Захари Бахаров.

Постановката на Явор Гърдев по романа на Милен Русков е театрален хит, който не бива да бъде пропускан!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv .

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова