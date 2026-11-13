Удължава се срокът за участие в конкурса „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“

Община Пловдив удължава срока за участие в конкурса за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“, организиран по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21–29 ноември 2026 г.).

Всички ученици, които желаят да се включат, могат да изпратят своите видеоклипове до 22 ноември 2026 г. на електронен адрес: [email protected].

Ако все още не сте изпратили своето видео, сега е моментът да го направите! Покажете как събирате разделно отпадъците от опаковки, споделете своята идея и вдъхновете и други да бъдат отговорни към природата!

Победителите ще бъдат обявени и наградени по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Пълните условия за участие ще откриете тук: https://www.plovdiv.bg/item/ ecology/competitions/

Очакваме вашите видеоклипове до 22 ноември! Всяко добро дело за природата започва с личен пример!