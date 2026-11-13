Средната заплата в България достигна 1438 евро през третото тримесечие

Средната месечна работна заплата в България е 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г. Това е спад от 0,4% спрямо предходните три месеца, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В рамките на тримесечието възнагражденията се движат нагоре и надолу. През юли средната брутна заплата е била 1445 евро, през август е спаднала до 1411 евро, а през септември отново се е повишила до 1458 евро.

На годишна база обаче се отчита увеличение от 10,4%. Най-съществен ръст е регистриран в селското, горското и рибното стопанство – 20,3%, както и в групата на другите дейности – 17,4%.

Къде заплатите са най-високи

Най-добре платени през третото тримесечие са били работещите в сферата на информационните и творческите продукти и далекосъобщенията. Средното им месечно възнаграждение достига 3059 евро.

Следват финансовите и застрахователните дейности с 2088 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с 2063 евро.

В другия край на класацията са заетите в хотелиерството и ресторантьорството със средна заплата от 908 евро. В групата на другите дейности възнаграждението е 1065 евро, а в селското, горското и рибното стопанство – 1084 евро.

В кои сектори има спад

Най-голямо намаление на заплатите спрямо второто тримесечие е отчетено в добивната промишленост – със 7,1%. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2,4% и образованието с 2,2%.

Разликата между обществения и частния сектор също се откроява при годишното сравнение. Средната месечна заплата в обществения сектор е нараснала с 5,9% спрямо третото тримесечие на 2025 г., докато в частния увеличението е 11,9%.

За сравнение, през второто тримесечие на 2026 г. средната месечна заплата е била 1444 евро. Тогава тя е нараснала с 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% на годишна база.